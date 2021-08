Les poids plume mondiaux Navarrete-Joet González et Falcao-Wojcicki, le 16 octobre

Emmanuel Navarrete

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le champion du monde poids plume WBO, Emmanuel Navarrete (33-1, 28 KO), défend sa couronne face à l’Américain Joet Gonzalez (24-1, 14 KO) le 16 octobre. Bien que cela ne soit pas officiel, Reno (Nevada, USA) est mentionné comme le lieu de la soirée.

Navarrete fera la deuxième défense de sa ceinture, après l’avoir remportée contre Rubén Villa et l’avoir exposé avec “Smurf” Díaz. La défaite que sa carte professionnelle est survenue au début de sa carrière et avec certaines irrégularités de la part du rival. González est un concurrent de haut niveau pour le Mexicain Vaquero ; son seul flou est venu d’une large décision unanime contre Shakur Stevenson en 2019, son seul match pour le titre mondial à ce jour. Une belle victoire contre Miguel Marriaga l’assure de cette nouvelle opportunité.

Le duel semi-fonds sera le match mondial des poids moyens IBF entre le Brésilien Esquive Falcao (28-0, 20 KO), médaillé mondial et olympique, et l’Allemand Patrick Wojcicki (14-0-1, 5 KO), un combat qu’il essaie de mener depuis six mois et qu’il semble enfin que l’on puisse voir. Le gagnant se verrait garantir, toujours en théorie, le droit de faire face Gennady Golovkine, s’il revient un jour sur le ring ; Il semble que son unification avec le champion WBA Ryota Murata soit négociée pour la fin de l’année au Japon, comme les dernières rumeurs en la matière.

Dans cette soirée qui sera organisée par Top Rank, le double champion olympique Robeisy Ramirez (7-1, 4 KO) pourrait être mesuré à la promesse portoricaine Orlando González (17-0, 10 KO) dans ce qui serait, à notre avis, une excellente proposition.