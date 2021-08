Les poils du visage de Brendan Fraser ne sont qu’un point culminant de la première bande-annonce de la saison 3 de Doom Patrol

in

Enfin, HBO Max a publié le premier bon aperçu des fans sur la façon dont Doom Patrol suivra sa finale déprimante de la saison 2 d’AF, et il semble que les choses vont devenir magnifiquement trippantes lorsque la saison 3 arrivera cet automne. Les parias de DC Comic ne manqueront pas de tomber dans le terrier du lapin à la suite de leur confrontation avec le meurtrier Candlemaker, et à un moment donné lors d’un voyage dans le passé vu dans la bande-annonce ci-dessus, les téléspectateurs pourront profiter de la magnificence supplémentaire sous la forme des poils du visage de Brendan Fraser. Mais il y a plus que JUSTE ça, bien sûr.