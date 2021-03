Les points communs entre la montée des nazis et les tactiques de la gauche américaine ne peuvent être ignorés ⋆ .

par Steve McCann, penseur américain:

J’ai récemment écrit une chronique dans laquelle j’ai accusé la gauche américaine et sa filiale à 100%, le parti démocrate, d’utiliser des tactiques fascistes ou nazies dans leur détermination à transformer définitivement la nation en un État socialiste hybride à parti unique en exploitant un «racisme systémique» inexistant. et des craintes sans fondement de la «suprématie blanche». Cette caractérisation ne convenait pas aux électeurs démocrates crédules et bien-pensants que je connais ou à ceux qui m’ont contacté. Ils ont affirmé avec beaucoup de véhémence que l’utilisation de la tactique nazie ne s’applique qu’à la droite américaine et qu’eux-mêmes, la gauche, ne sont motivés que par le souci du peuple.

Cependant, tout examen réfléchi et sans émotion des tactiques utilisées par le parti nazi pour gagner et maintenir le pouvoir dans les années 1920 et 1930 révélera de nombreuses similitudes flagrantes avec celles utilisées par la gauche et le Parti démocrate aujourd’hui.

Premièrement, la division raciale était un élément central de la stratégie et de la philosophie politiques nazies. Le parti nazi était, sans aucun doute, le parti politique le plus racialement obsédé de l’histoire de l’humanité. Le parti démocrate d’aujourd’hui n’est deuxième que le parti nazi dans son obsession raciale. Chaque texte de loi, chaque accusation contre leurs opposants, chaque aspect de la société américaine, même la météo et le climat, est encadrée par le racisme.

L’obsession du parti nazi pour la race se concentrait sur sa croyance pervertie en l’infériorité et la supériorité des races. Cela a ouvert la porte pour blâmer divers groupes raciaux pour tous les problèmes auxquels le pays est confronté. La gauche américaine prétend que la cause profonde de pratiquement tous les problèmes auxquels la nation est confrontée est le «racisme systémique», théoriquement provoqué par une race en particulier.

Cette obsession de la race a conduit à ce que l’on appelle maintenant souvent la «politique identitaire». La politique identitaire n’a pas été inventée par la gauche américaine moderne. C’était, en fait, une arme dans l’arsenal du parti nazi. En tant que nazis, en utilisant les médias nationaux, ils contrôlaient, découpaient et découpaient la population en groupes identitaires spécifiques, puis promulguaient des politiques criblées de griefs visant ces factions fabriquées afin de fomenter la colère contre un groupe identitaire spécifique auparavant isolé par le parti, les Juifs. . Le parti démocrate et la gauche, utilisant les soi-disant médias traditionnels, font de même parmi leurs groupes identitaires manufacturés (tels que définis par la race ou l’orientation sexuelle ou l’appartenance ethnique) afin de fomenter la colère et d’isoler un groupe spécifique: les chrétiens blancs hétérosexuels. .

Deuxièmement, le parti nazi était fixé sur la censure et l’élimination de toute institution culturelle, publication ou discours qui ne les soutenait pas pleinement. En d’autres termes, leur version de la «culture d’annulation» d’aujourd’hui. Les nazis étaient connus pour leurs rituels de gravure de livres afin d’intimider et d’envoyer le message qu’ils fermeraient quiconque et tout ce qui ne correspondrait pas à leur idéologie. Une fois aux commandes des leviers nationaux des pouvoirs, ils l’ont fait en toute impunité. La gauche américaine brûle des livres au sens figuré car elle utilise des foules de médias sociaux comme moyen d’envoyer le message qu’elle va fermer quiconque ou tout ce qui ne correspond pas à son idéologie.

Annuler Culture, style nazi

Crédit photo Georg Pahl, Archives fédérales allemandes

Troisièmement, les nazis ont perfectionné l’art d’endoctriner les citoyens par la propagande et les «fausses nouvelles». Joseph Goebbels, ministre nazi de la propagande, est crédité d’avoir dit: «Si vous dites un mensonge assez grand et continuez à le répéter, les gens finiront par le croire.» et « Pensez à la presse comme un excellent clavier sur lequel le gouvernement peut jouer. »

Cette stratégie a été et continue d’être utilisée avec succès par la gauche américaine et ses compagnons de voyage dans les médias grand public (démocrates). Qu’il s’agisse du canular de collusion russe, de la soi-disant insurrection armée du 6 janvier 2021, du changement climatique en tant que menace existentielle pour l’humanité, de la suppression du droit de vote, de la suprématie blanche qui sévit, de la nécessité de verrouillages pour la pandémie de Covid ou d’une myriade d’autres fabrications, ils ont laissé des mensonges en toute impunité comme moyen de parvenir à leurs fins… comme l’ont fait les nazis.

Quatrièmement, les nazis, fidèles à l’idéologie socialiste, se sont attaqués à l’envie de classe pour attiser les tensions et le ressentiment en blâmant la «classe Junker» (l’équivalent du «un pour cent» d’aujourd’hui) pour les malheurs économiques de la nation. La gauche américaine et la hiérarchie du parti démocrate, fidèles à l’idéologie socialiste, ont longtemps blâmé le 1% du mal ou les milliardaires avides de revenus et d’inégalités économiques afin de fomenter l’envie et le ressentiment de classe.

Mais la similitude ne s’arrête pas là. Dans une extraordinaire juxtaposition, les nazis ont pu calomnier les riches et les industriels tandis que les sujets de leur vitriol financaient volontairement le parti nazi et ses campagnes politiques. Hitler a assuré aux titans allemands que, malgré leur rhétorique, les nazis les laisseraient tranquilles et leur attribueraient des contrats lucratifs s’ils soutenaient le Parti par un soutien financier massif et une couverture journalistique favorable. La cupidité a vaincu le bon sens, et ils l’ont fait. Ces lâches crédules étaient en fin de compte responsables de la libération des nazis sur une planète sans méfiance.

En savoir plus @ AmericanThinker.com