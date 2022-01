Les points de Joel Embiid contre les Spurs font la une des paris NBA préférés de vendredi

Vous avez entendu parler des machines à sous, les incontournables des casinos qui permettent aux joueurs de tirer sur un levier ou d’appuyer sur un bouton pour obtenir un assortiment aléatoire de trois symboles qui se combinent parfois pour un prix. Il s’agit de la version des paris sportifs de cela, trois paris aléatoires qui peuvent frapper seuls mais peuvent également être combinés pour un prix de pari plus important. Ces choix sont mes préférés parmi toute la liste des jeux de la journée, choisis en fonction d’une combinaison de probabilité et de valeur des cotes. Bonne chance.

Joel Embiid, Philadelphia 76ers : Plus de 29,5 points (-120) contre San Antonio Spurs



Il manque quelques joueurs aux Sixers en raison des protocoles COVID-19, ce qui rend ce jeu un peu plus difficile à prévoir du point de vue de la propagation. Cependant, Joel Embiid est actif et, en tant que principal rouage qui fait avancer l’offensive de Philly, je m’attends à ce qu’il dépasse sa ligne de points.

Embiid a éclipsé 30 points en cinq matchs consécutifs et sept de ses huit derniers. Il devrait pouvoir se régaler contre les Spurs, qui ont accordé le troisième plus grand nombre de points par match cette saison. Combiné à l’offensive qu’il crée de l’extérieur, Embiid a de bonnes chances de poursuivre sa séquence de matchs de 30 points.

Zach LaVine, Chicago Bulls : Plus de 2,5 ont marqué 3 points (-135) contre Washington Wizards



Les Wizards ont disputé trois matchs consécutifs qui se sont tous terminés à moins de trois points, en commençant par leur dernière défaite contre les Bulls. C’était le deuxième match gagnant consécutif pour DeMar DeRozan, qui est sur une déchirure qui coïncide avec la séquence de huit victoires consécutives de Chicago.

La moitié des matchs de cette série se sont terminés avec des marges inférieures à 6,5 points, ce qui rend tentant une couverture des Wizards sur les points. Mais Chicago n’a pas joué depuis lundi et des jambes fraîches pourraient prévaloir. Si tel est le cas, la ligne 2,5 sur 3 pointeurs pour Zach LaVine a plus de valeur. Avec une moyenne de 3,2 trois par match cette saison, Lavine a coulé au moins trois dans six de ses sept derniers matchs, dont sept contre les Wizards.

Dallas Mavericks -2,5 (-110) contre les Houston Rockets



Les Mavericks mènent une séquence de quatre victoires consécutives sans marge de victoire inférieure à neuf points. Leur dernier match était une raclée de 17 points des Golden State Warriors. Donc, les Rockets et un écart de 2,5 points ne devraient pas être un problème, n’est-ce pas ?

Les Rockets ont remporté leur dernier match au buzzer contre les Wizards, mais cela a mis fin à une séquence de huit défaites consécutives où ils ont régulièrement perdu à deux chiffres. Dallas les a battus par 10 la première fois que ces équipes ont joué. Je suis à la recherche d’un résultat similaire cette fois-ci. Les Rockets ont accordé une moyenne de 124 points au cours de leurs cinq derniers matchs tandis que les Mavs ont limité leurs adversaires à un peu moins de 90 au cours de cette période.

