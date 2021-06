Les points de McLaren surprennent Norris alors qu’ils repassent Ferrari · .

Lando Norris a déclaré que McLaren ne s’attendait pas à un résultat aussi solide dans le Grand Prix de France après avoir terminé cinquième devant son coéquipier Daniel Ricciardo.

McLaren a égalé son meilleur total de points de la saison jusqu’à présent, dépassant Ferrari à la troisième place du championnat des constructeurs.

Norris était satisfait du résultat après une performance décevante en qualifications qui les a vus commencer huitième et 10e.

« Je suis vraiment content d’aujourd’hui, a-t-il dit, surtout après hier, j’ai été un peu déçu. Alors pour revenir et être P5 pour moi, P6 pour Danny [it’s] un bon résultat pour nous en tant qu’équipe. Je pense que ça a été notre meilleure course ensemble.

« Je suis un peu surpris car je ne pensais pas que nous nous attendions vraiment à ça après hier. Alors quelques petites choses pour nous d’essayer de comprendre.

“C’était une course amusante pour moi, tous les dépassements et la stratégie et essayer de survivre dans le premier avec les pneus et les choses. C’était compliqué mais ça a payé. »

Norris a perdu deux places au départ suite à un problème de changement de vitesse. “Le premier tour a été assez mauvais pour moi – le départ, vraiment”, a-t-il déclaré. « J’ai eu un rétrogradage ou un mauvais passage en deuxième ou troisième vitesse et j’ai perdu pas mal de positions. »

McLaren a choisi de garder Norris à l’écart pour un long relais avant de l’opposer aux pneus durs au 24e tour. Les pneus plus frais l’ont aidé à dépasser plusieurs voitures sur son chemin vers la cinquième place.

Les fortunes de McLaren contrastaient avec celles de ses rivaux Ferrari, qui ont chuté après avoir lutté pour le rythme de course. Mais Norris ne pense pas que le résultat en France montre que McLaren a désormais un avantage sur eux.

“Je ne vais pas être trop heureux”, a-t-il déclaré. “Ça va être comme ça toute l’année : ce week-end est parti pour nous, mais ils sont rapides et ils sont difficiles à battre, donc je suis sûr qu’ils seront de retour la prochaine fois.”

