Les points de pénalité de la F1 ne sont pas “sévères”, ne seront pas revus

Le barème des points de pénalité de la Formule 1 a été approuvé par les équipes pas plus tard que l’année dernière, a déclaré le directeur de course Michael Masi, suite aux critiques du système lors du Grand Prix d’Autriche.

Neuf conducteurs ont récolté un total de 19 points de pénalité pour une série d’incidents différents. L’un d’entre eux, Lando Norris, est passé à un total de 10 – deux de moins qu’une interdiction automatique – mais tombera à huit avant la prochaine manche du championnat.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que Norris ne méritait pas de risquer une interdiction pour l’incident pour lequel il a été pénalisé avec Perez. Les commissaires ont jugé que Norris n’avait pas laissé assez de place au Red Bull à la sortie du virage.

« De mon point de vue, cela a besoin d’un examen parce que je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que pour un incident comme [that], obtenir une interdiction de course en conséquence ne peut pas être la bonne chose et c’est tout », a déclaré Seidl.

Rapport: le système de points de pénalité “stupide” n’est pas ce que la F1 devrait être – Norris“[To] obtenir les points de pénalité pour cela et le risque d’obtenir une interdiction de course à la suite de quelque chose comme ça, je pense juste qu’il a besoin d’un examen de l’ensemble du système ou du processus », a-t-il ajouté.

Norris n’est pas le seul pilote qui devra garder un œil sur sa progression au cours des prochaines courses. Sergio Perez arrivera également au Grand Prix de Grande-Bretagne avec huit points sur sa licence. Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen et Nicholas Latifi sont à mi-chemin des interdictions automatiques après la dernière course.

Cependant, Masi a rejeté les allégations selon lesquelles le système est « dur ». Il a déclaré que l’échelle actuelle d’attribution des points de pénalité avait été revue et convenue avec les équipes à la fin de l’année dernière et ne serait pas modifiée au cours de la saison.

“Pour être juste, c’est un système de points de pénalité qui existe, donc il a été là tout du long”, a-t-il déclaré. « Pas différent de ceux qui conduisent sur la route et de nombreux pays qui ont le nombre maximum de points à respecter et ils doivent ajuster leur style de conduite et ainsi de suite en conséquence. Donc, non, je ne pense pas qu’ils soient durs.

“Cela a été discuté à la fin de l’année dernière et c’est amusant car cela affecte différents pilotes et différentes équipes de différentes manières et le consensus était à la fin de l’année dernière impliquant tout le monde – les équipes, la FIA et la F1 – qu’il ne devrait pas y avoir de changement pour cette année. Et ce n’est pas quelque chose que nous changerions jamais en milieu d’année.

“Donc, l’échelle des pénalités est quelque chose sur laquelle toutes les équipes sont d’accord et sur lesquelles elles ont réellement contribué au début de l’année, c’est ce que les commissaires utilisent.”

En 2019, Max Verstappen a rejoint les commissaires sportifs de la FIA lors d’un événement de Formule E au Maroc pour observer comment ils gèrent les incidents pendant les week-ends de course, en guise de punition pour une altercation avec Esteban Ocon lors du Grand Prix du Brésil de l’année précédente.

Le pilote Red Bull n’est pas d’accord pour dire que l’incident de Norris avec son coéquipier aurait dû lui valoir deux points de pénalité. “Donc, si vous aviez six de ces incidents… je ne pense pas que vous méritez une interdiction pour ce qu’il a fait ou quoi que ce soit”, a déclaré Verstappen. “Je pense que ce n’est tout simplement pas correct.”

Pénalités prononcées lors du Grand Prix d’Autriche

PiloteTeamSessionInfractionPénalitéPenaltyPenalty PointsSebastian VettelAston MartinQImpedingTrois places sur la grille de départ1Antonio GiovinazziAlfa RomeoROverti sous la Safety CarPénalité de cinq secondes2Lando NorrisMcLarenRFa forcé un autre pilote hors de la pistePénalité de cinq secondes à l’entrée des standsRFPénalité de cinq secondes sur la piste de Rcd2AlPendez un autre pilote hors piste2Yuki Tsungio blanc PerezRed BullR a forcé un autre pilote hors de la pistePénalité de cinq secondes2Lance StrollAston MartinRPvite sur la voie de circulationPénalité de cinq secondes0Yuki TsunodaAlphaTauriRCa franchi la ligne blanche à l’entrée des standsPénalité de cinq secondes1Kimi RaikkonenAlfa RomeoRCa causé une collision Stops Drive-through Pénalité2Nicholas LatifiWillidVitesse d’arrêt double deNicholas LatifiWilligo1Kimi RaikkonenAlfa Romeo drapeau jaune pour excès de vitessePénalité stop-go de 10 secondes3

