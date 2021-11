Les points s’accumulent rapidement, l’État n ° 25 de la Caroline du Nord domine Syracuse

Devin Leary a lancé pour deux touchés, Zonovan Knight a retourné un coup d’envoi pour un touché et l’État de Caroline du Nord n ​​° 25 a battu Syracuse 41-17 samedi pour garder ses espoirs de remporter un championnat de la Conférence de la côte atlantique.

Après qu’aucune des deux équipes n’ait marqué au cours des 22 premières minutes, le Wolfpack a marqué des touchés en attaque, en défense et sur les équipes spéciales en moins de 3 1/2 minutes. Tout cela faisait partie de la rafale de 28 points de NC State dans le dernier 6:14 de la première mi-temps.

Au moment où le match a commencé, NC State (8-3, 5-2, n ° 20 CFP) avait conservé une chance d’atteindre le match de championnat de l’ACC parce que Wake Forest, leader de la division Atlantique, avait perdu à Clemson. Afin d’aller à Charlotte pour le match pour le titre de champion le 4 décembre, le Wolfpack doit vaincre la Caroline du Nord vendredi, suivi d’une défaite contre Wake Forest le lendemain au Boston College.

Syracuse (5-6, 2-5), qui a été détruit une semaine plus tôt à Louisville, doit battre Pittsburgh la semaine prochaine à domicile pour garantir l’admissibilité au bowl.

Le demi offensif Sean Tucker est devenu le leader de la course au sol de Syracuse en une seule saison, dépassant Joe Morris avec un report au deuxième trimestre. Morris a établi la marque avec 1 372 verges en 1979.

Tucker, qui est entré dans la semaine deuxième au niveau national dans la course au sol, a accumulé 1 471 verges cette année après avoir inscrit 109 verges en 14 courses samedi.

Leary a lancé pour 303 verges en complétant 17 des 24 passes.

Aucune des deux équipes n’a montré beaucoup d’offensive jusqu’à une séquence de deux jeux pour NC State au milieu du deuxième quart. Leary a lancé 49 verges à Thayer Thomas avant que Ricky Person Jr. ne marque sur une course de 15 verges.

Deux clichés plus tard, le secondeur de NC State Drake Thomas – le frère cadet du receveur – a renvoyé l’interception de Garrett Shrader sur 38 verges pour un touché.

Syracuse a répliqué sur la course de 55 verges de Tucker avec 3:16 à jouer en première mi-temps.

Knight a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi sur 97 verges pour un touché. Après un botté de dégagement à Syracuse, NC State a amassé 80 verges en cinq jeux avec la mêlée de Leary et un lancer de 14 verges à Chris Toudle, prolongeant l’avance avec huit secondes à jouer dans la mi-temps.

L’EMPORTER

Syracuse : Syracuse a perdu ses trois premiers matchs de l’ACC par un total de neuf points (dont un match en prolongation), mais les deux derniers résultats ont été déséquilibrés. Une infraction de pulvérisation a été le plus gros problème car jusqu’au quatrième quart, Syracuse avait passé huit quarts complets avec un seul touché. Syracuse n’a pas marqué de point au quatrième quart lors de ses deux derniers matchs et a finalement rompu cette sécheresse avec la course de 48 verges de Shrader avec 8:45 à jouer.

NC State : Les Wolfpack ont ​​éclipsé la barre des 40 points en quatre matchs cette saison, dont les deux derniers. NC State a suivi chacune de ses trois défaites en gagnant par au moins 15 points de marge lors de son prochain match.

BON CHEVALIER

Knight est devenu le premier joueur de l’histoire de l’État de la Caroline du Nord avec trois retours de botté d’envoi pour des touchés. Il a retourné des bottés d’envoi pour des touchés dans des matchs consécutifs après l’avoir fait à 100 mètres une semaine plus tôt lors d’une défaite à Wake Forest.

La dernière fois qu’un joueur de Wolfpack a réussi deux touchés sur les retours de coup d’envoi en une saison, c’était en 2012 par Tobias Palmer.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

NC State pourrait grimper de quelques places, même si les électeurs pourraient être enclins à faire de la place à Clemson, qui a perdu contre le Wolfpack en prolongation en septembre, dans le classement.

SUIVANT

Syracuse : accueille Pittsburgh samedi

État de Caroline du Nord : accueille la Caroline du Nord vendredi soir.