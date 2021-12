« Les points sont dimanche et ça pourrait être une autre course folle »

04/12/21 à 22:29 CET

Fernando Alonso (Alpine) s’élancera ce dimanche treizième du Grand Prix d’Arabie saoudite, l’avant-dernier de la Coupe du monde, après une séance « très difficile » pour lui. L’Asturien a expliqué qu' »hier, la voiture était rapide et avait un bon équilibre, mais aujourd’hui, depuis les troisièmes essais libres et jusqu’aux qualifications, c’était très différent, elle avait un comportement très étrange à l’arrière. Nous devons enquêter pour voir ce qui nous a échappé car la voiture était difficile à conduire. Maintenant, nous ne pouvons plus la toucher car elle est en parc fermé, mais, en regardant vers Abu Dhabi, voyons si nous savons pourquoi.

Ferdinand, qui vient d’une superbe troisième place au Qatar et occupe la dixième place du championnat, avec 77 points, 17 de plus que son partenaire français Esteban Ocon, qui est onzième, a révélé les différences entre sa voiture et celle de son partenaire : « Nous avons deux voitures totalement différentes, avec la même configuration nous avons deux bilans différents Esteban et moi, nous faisons des commentaires complètement différents et nous ne Je sais pourquoi. Abaissez l’aileron avant d’environ 10 degrés pour avoir le même comportement que la voiture d’Ocon, donc nous devons comprendre cela. «

« Sur un circuit urbain et se rapprocher si près des murs est assez difficile quand vous n’êtes pas tout à fait à l’aise avec l’équilibre de la voiture. Nous avons vu en Formule 2 qu’il y avait plus de dépassements que prévu, donc même si je pense que ce sera plus difficile car on suit les autres à des vitesses aussi élevées, on espère pouvoir regagner du terrain », a valorisé Alonso référence à la course de ce dimanche.

« Ce sera difficile de dépasser, mais les points sont distribués dimanche et il y aura peut-être une autre course folle comme à Bakou ou à Monaco, un peu de voiture de sécurité et de stratégies. Voyons donc si nous pouvons faire une bonne course », ont conclu les deux. fois champion d’Espagne.

arh