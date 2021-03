Les Pokémon pelés sont dérangeants, mais je ne peux pas arrêter de regarder

Rien ne vous prépare vraiment à tomber sur un Lopunny qui a eu des parties de sa fourrure et de sa chair pelées, laissant une monstruosité douce. Et pourtant, cela m’est arrivé un jour sur Twitter. Maintenant, je ne peux pas m’arrêter de regarder tous les autres Pokémon pelés.

(Pok peléémon m’a donné la permission de partager leurs illustrations et tweets dans ce post.)

Ce Lopunny pelé, ainsi que tous les autres Pokémon pelés dans cet article, ont été créés par une seule personne. Ils gèrent un compte Twitter dédié à «éplucher» les Pokémon.

Vous vous demandez peut-être ce que signifie éplucher un Pokémon? Eh bien, c’est difficile à définir. Le pelage consiste à retirer des morceaux de Pokémon, généralement les oreilles et la queue, puis à nettoyer l’image pour créer une nouvelle … chose.

Parfois, ce qui reste ressemble au Pokémon d’origine. D’autres fois, vous vous retrouvez avec des objets qui semblent vaguement vivants. Ou au moins une fois étaient en vie.

Pour créer ces images, la personne derrière Pok peléémon passe quelques minutes à utiliser une tablette Wacom et un logiciel de peinture pour décoller des morceaux de Pokémon. Ils travaillent à travers le Pokédex dans l’ordre. Ils sont actuellement au milieu de la génération 4, les pauvres salauds.

Tout a commencé comme une blague entre amis. Ils ont commencé à publier les créations sur Twitter «avoir un endroit pour les stocker toutes» et depuis lors, c’est devenu un compte populaire, avec près de 65 000 abonnés. Et comme Pokémon Pelé passe dans un ordre défini à travers le Pokédex, vous pouvez rechercher ce qui s’en vient et essayer de vous préparer.

Si vous voulez trouver un Pokémon spécifique et voir à quoi il ressemble pelé, consultez le site Web officiel du compte qui contient des liens directs vers chaque Pokémon qui a été pelé, triés par génération. Vous n’êtes qu’à quelques clics de regarder ce qui est arrivé à Pikachu après son pelage. Je ferai des clics pour vous. Voici:

Oh mon Dieu … Horrible. Je vais juste en regarder un de plus …

