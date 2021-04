Les policiers de Tempe surprennent un petit garçon en remplaçant son tracteur jouet volé – RedState ⋆ .

Nous sommes tous un peu dégonflés et énervés par le cycle des nouvelles au cours des dernières semaines et des derniers mois, en particulier en ce qui concerne la police en Amérique. Nous pourrions tous utiliser une petite bonne nouvelle dès maintenant. Heureusement, un groupe de policiers de Tempe est là pour nous le fournir.

Fox10 News de Phoenix rapporte qu’un groupe de policiers de l’Arizona a mis en commun leurs ressources pour remplacer un tracteur jouet pour un garçon de 4 ans après que le sien ait été volé. Le père du garçon avait posté un message désespéré sur Facebook demandant de l’aide pour remplacer le jouet, qui était devenu un important outil de liaison entre le père et le fils.

Le sergent de patrouille Andrew Brooks a vu le poste, et après des tentatives infructueuses pour trouver le Gator, il a contacté un Walmart local et la Tempe Officer’s Association pour obtenir suffisamment d’argent pour en acheter un tout nouveau à Gerald.

La police a déclaré que Peter Philbrook, le père du garçon, avait posté sur Facebook pour demander de l’aide après le vol du tracteur à batterie dans leur complexe d’appartements. Philbrook a déclaré que lui et son fils Gerald s’étaient liés et étaient prêts à vendre tout ce qu’il pouvait pour obtenir l’argent de la récompense.

Roulons du ruban adhésif (avez-vous votre mouchoir en papier à portée de main?).

Les agents répondent aux prières d’une famille en offrant à Gerald, 4 ans, un nouveau Gator après que le sien ait été volé il y a quelques semaines. Obtenez plus d’informations et plus de photos sur notre page Instagram et Facebook. @Walmart @ToaAz pic.twitter.com/waG2Ym0xcA

– Tempe Police (@TempePolice) 24 avril 2021