Les policiers « devraient avoir des téléphones et des comptes de réseaux sociaux au chalut »

L’enquêteur de police le plus haut placé souhaite que les comptes de médias sociaux des agents de police soient recherchés et que les discussions de groupe soient vérifiées (Photo : REX/Shutterstock)

Le responsable chargé d’enquêter sur les forces de police souhaite que les agents fassent vérifier leurs téléphones pour éradiquer les sexistes et les racistes.

Sir Tom Winsor a appelé à une répression des fautes « révoltantes » en ligne, y compris le partage de photos de scènes de crime et l’utilisation d’insultes homophobes.

L’inspecteur en chef de la police a comparé la proposition à la pratique du dépistage aléatoire des drogues.

La police britannique traverse une période d’introspection après la condamnation du PC Wayne Couzens pour enlèvement, viol et meurtre.

Le Met est sous pression pour découvrir comment un homme surnommé « le violeur » par certains collègues a été autorisé à servir dans les forces de police de Londres.

Cela vient également après que Deniz Jaffer, 48 ans, et Jamie Lewis, 33 ans, aient admis avoir photographié les corps de deux sœurs assassinées.

Le couple risque la prison pour avoir pris des photos de Bibaa Henry et Nicole Smallman, qui ont été poignardées à mort dans un parc de Wembley, dans un crime décrit par Sir Tom comme « indiciblement dégoûtant »

Deux policiers risquent la prison après le partage de photographies des corps de deux sœurs assassinées (Photo: PA)

Une enquête ultérieure a révélé qu’un autre officier avait peut-être pris et partagé une photo sur les lieux d’une «mort subite» et que deux collègues la connaissaient, l’avaient reçue ou l’avaient vue.

La confiance dans la police étant brisée pour beaucoup, le gouvernement cherche des moyens d’améliorer les normes et de renforcer le processus de contrôle.

Sir Tom a déclaré au Times que les préoccupations en matière de confidentialité devraient être levées pour permettre les vérifications aléatoires du téléphone et des médias sociaux.

Il a déclaré: «Disons plutôt que de mettre les informations sur un message électronique, la personne en question l’a écrite, l’a mise dans une enveloppe et l’a postée à une autre personne.

«Personne n’affirmerait sérieusement que la correspondance papier doit être confidentielle en toutes circonstances.

Le meurtre de Sarah Everard par un policier en service a soulevé des questions troublantes sur la culture au sein des forces de police britanniques (Photo: PA)

« Le droit à la confidentialité de votre correspondance, en vertu de la Convention des droits de l’homme, n’est pas un droit absolu. »

Sir Tom a également affirmé que les unités anti-sleaze et des normes professionnelles au sein des forces de police sont souvent composées de «détectives plus faibles».

Il a déclaré que l’introduction de normes plus élevées pour devenir officier de police est une autre proposition à l’étude.

En mars, le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a chargé l’inspection de lancer un examen immédiat du « traitement par la police des femmes victimes et de l’engagement avec les femmes et les filles ».

