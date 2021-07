Les politiciens racistes blancs utilisent des anti-vaxxers pour mettre en danger les Noirs 10z viral

Apparaissant aujourd’hui à l’émission MSNBC de Tiffany Cross pour discuter du problème des parties de la population qui refusent de se faire vacciner contre Covid, Le Dr Chris Pernell a décrié “les gens qui sont malheureusement devenus sensibles aux théories du complot”.

Mais ironiquement, Pernell a lancé sa propre théorie du complot paranoïaque : que les anti-vaccins sont des suprémacistes blancs qui ciblent les communautés de couleur. Elle semblait dire que les suprémacistes blancs encourageaient le POC à refuser la vaccination afin qu’ils contractent la maladie potentiellement mortelle. Maintenant c’est paranoïaque.

Dit Pernell :

Aucun détail n’a été offert dans cette théorie du complot. Personne n’a besoin de preuves sur cette « chaîne d’information » ! Le Dr Pernell est une invitée plus régulière sur CNN que sur MSNBC.

Question pour le Dr Pernell : les communautés de couleur considèrent-elles les suprémacistes blancs et leurs prétendus politiciens préférés comme des sources d’information fiables ? Ou les anti-vaxxers recrutent-ils des minorités pour agir comme agents secrets afin de répandre la désinformation au sein des communautés de couleur ? L’Amérique veut savoir !

Tiffany Cross a apparemment embrassé la paranoïa de Pernell, affirmant qu’elle était « tellement géniale de répondre aux questions et placez-les dans la bonne perspective.

Remarque : Pernell semble se tenir en haute estime. Sur sa page Web, elle se décrit – ou a été décrite par quelqu’un – comme une “voix charismatique et dominante” qui est rien de moins que : « Médecin de santé publique et champion de l’équité en santé aux États-Unis. »

Pour info : je ne suis pas anti-vaxxer. Le 9 février, j’avais reçu ma deuxième injection de Pfizer et j’encourageais les gens à se faire vacciner.

Voici la transcription.

MSNBC

La connexion croisée

10/07/21

10 h 20 HAE

TIFFANY CROSS : Je dois te demander. Il existe encore tant de théories du complot. Et je suis de plus en plus déconcerté par certaines des personnes qui les partagent. Big Boi, d’Outkast, vient de partager une vidéo d’une femme noire plus âgée disant, ne vous faites pas vacciner. Le deuxième gentleman, Doug Emhoff, était dans un salon de coiffure à Chicago, et quelqu’un lui a dit, rien ne va me faire accepter ça à moins que ma vie ne soit en jeu. Et vous avez envie de crier : votre vie est en jeu. Comment pénétrer dans certaines de ces communautés ? Parce que vous avez la communauté anti-vaccins, et puis vous avez quelques poches d’Afro-Américains, à cause de la longue histoire méfiante avec la communauté médicale. Que devons-nous faire à ce stade ?

CHRIS PERNELL : Nous devons comprendre les différents facteurs qui impliquent ou influencent le comportement humain. Je vais rendre cela très clair. Je n’ai aucune tolérance pour le mouvement anti-vaxxer. Et je n’ai aucune tolérance pour les politiciens qui se lient d’amitié, qui se rapprochent ou deviennent des alliés de ce mouvement.

Je vois en fait cela comme un autre exemple de la prolifération de la suprématie blanche. Car en particulier, ils ciblent les communautés de couleur. Et ils ciblent les injustices historiques, l’atrocité, que les communautés de couleur ont vécues, comme un moyen jouer sur leurs vulnérabilités. Vous avez des gens qui ont des questions. Vous avez malheureusement des gens qui sont devenus sensibles aux théories du complot.