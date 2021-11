Les politiciens russes et occidentaux pourraient facilement déclencher une guerre accidentelle, déclare le général britannique | Monde | Nouvelles

Dans une interview avec Times Radio, le général Sir Nick Carter, chef d’état-major de la défense, a déclaré que les relations actuelles entre la Russie et le reste du monde sont plus préoccupantes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient pendant la guerre froide. Selon le haut responsable militaire, il existe un « plus grand risque » de guerre accidentelle.

« Nous sommes dans un monde beaucoup plus compétitif qu’il y a dix ou quinze ans », a-t-il déclaré.

« Et je pense que la nature de la compétition entre les États et les grandes puissances conduit à de plus grandes tensions.

« Nous devons veiller à ce que les gens ne finissent pas par laisser la nature belliqueuse de certaines de nos politiques se retrouver dans une position où l’escalade mène à des erreurs de calcul.

« Beaucoup des outils et mécanismes diplomatiques traditionnels avec lesquels vous et moi avons grandi pendant la guerre froide ne sont plus là.

« Et sans ceux-ci, il y a un plus grand risque.

« C’est un vrai défi auquel nous sommes confrontés.

« Quand vous et moi avons grandi, c’était un monde bipolaire.

« Deux blocs, l’Union soviétique et l’Occident.

Bien que Moscou n’ait revendiqué aucune responsabilité dans la situation actuelle, le président biélorusse Alexandre Loukachenko est connu comme un proche allié de la Russie.

Le général Sir Nick Carter a déclaré que la Russie était prête à tout pour saper l’Europe occidentale et les États-Unis, notamment en utilisant la migration de masse et en coupant l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Vendredi, le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il avait contacté le Kremlin par inquiétude.

« Nous avons fait part de notre préoccupation à la Russie, nous avons fait part de notre préoccupation à la Biélorussie », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que c’est un problème.