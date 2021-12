Les politiques de Biden se retournent contre l’un de ses grands amours – RedState

Nous savons tous que Joe Biden aime Amtrak. Il en parle autant qu’il peut. Il en est tellement obsédé qu’il invente même des histoires imaginaires de conversations avec des conducteurs de train qui ne sont plus en vie. Comme nous l’avons signalé, il a raconté son histoire démystifiée d’Angelo Negri pour la sixième fois cette semaine, encore une fois, en modifiant un peu les détails mais toujours pas vrai.

Mais ironiquement, il s’avère que les politiques de Joe Biden nuisent à cette entreprise qu’il aime tant.

Le président d’Amtrak, Stephen Gardener, a déclaré hier devant le comité des transports de la Chambre qu’ils devront réduire leurs services interurbains en raison du mandat de vaccin de Joe Biden sur les entrepreneurs fédéraux. Ce mandat devait entrer en vigueur le 4 janvier, mais a été bloqué à l’échelle nationale par les tribunaux. Mais cela n’a pas empêché certaines entreprises d’apporter des modifications pour s’y conformer, notamment Amtrak.

Gardner a déclaré que 94% de leurs employés étaient complètement vaccinés et 96% avaient reçu au moins un vaccin, bien que ces chiffres n’incluent pas les personnes en congé ou ayant un logement approuvé. On ne sait donc pas exactement quel est le nombre réel de la main-d’œuvre, à moins que vous ne connaissiez ces chiffres.

«Cependant, parce que de nombreux ingénieurs, chefs de train et employés de service à bord ont pris leur retraite ou ont quitté Amtrak pendant la pandémie, et nous avons temporairement interrompu l’embauche en raison de l’incertitude du financement et des exigences de distanciation liées à la covid qui ont entravé la formation, nous prévoyons que nous n’en aurons pas assez au départ. employés pour exploiter tous les trains que nous exploitons actuellement lorsque le mandat fédéral entrera en vigueur », a ajouté Gardner.

« Cela nécessitera probablement des réductions de fréquence temporaires, principalement pour nos services longue distance. Cet impact se fait principalement sentir sur nos services longue distance en raison des bases d’équipage relativement petites aux points intermédiaires le long des itinéraires longue distance de plusieurs jours où les conducteurs et les ingénieurs se présentent au travail », a-t-il écrit.

« Dans certaines de ces bases d’équipage de notre réseau, nous avons un pourcentage relativement élevé d’employés non vaccinés. Si ces employés choisissent de ne pas se faire vacciner avant la date limite, nous n’aurons pas suffisamment de personnel formé pour prendre en charge la fréquence de service actuelle sur les itinéraires concernés, car les ingénieurs et les conducteurs doivent suivre une formation approfondie à la fois lors de leur embauche ou de leur promotion et pour se qualifier sur les caractéristiques de chacun. route sur laquelle ils travaillent », a ajouté Gardner.