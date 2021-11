Les politiques de l’App Store d’Apple rendant les choses difficiles, quelles options Netflix a-t-il pour son service de jeu sur iOS ?

La plate-forme de streaming vidéo Netflix a récemment lancé un service de jeu mobile pour les utilisateurs d’Android.

Netflix : La plate-forme de streaming vidéo Netflix a récemment lancé un service de jeu mobile pour les utilisateurs d’Android. La plate-forme a également déclaré qu’elle travaillait à la création d’une version iOS du service de jeux. Cependant, des rapports ont indiqué que cela pourrait se heurter à des obstacles posés par les politiques de l’App Store mises en place par Apple. Les politiques de l’App Store du géant de la technologie n’autoriseront pas Netflix à rendre les jeux disponibles à partir de son application. Fondamentalement, conformément aux politiques de Cupertino, les applications tierces ne peuvent pas servir de plaque tournante pour les jeux. C’est également un point de discorde avec des services de jeux comme Nvidia GeForce Now, Google Stadia et Xbox Cloud Gaming. Le seul moyen pour les plateformes de cloud gaming de contourner cette politique est de proposer leurs jeux via une application Web comme l’a fait Facebook.

Maintenant, un rapport de Bloomberg a déclaré que la plate-forme OTT contournerait cette politique en rendant ses jeux disponibles via l’App Store. Cela signifie que l’application Netflix elle-même ne permettra pas aux utilisateurs de télécharger ou de jouer aux jeux là-bas, et les utilisateurs ne pourront lancer les jeux qu’à partir de là. C’est ainsi que le service est actuellement proposé sur Android. L’application Netflix pour Android contient un onglet dédié où les jeux sont alignés. Cependant, chaque jeu doit être téléchargé séparément depuis le Google Play Store.

C’est une bonne configuration, mais elle est également peu pratique pour un service de jeu tout-en-un. C’est pourquoi Bloomberg a prédit que Netflix déplacerait bientôt ses jeux vers le cloud, et bien que cela fonctionnerait bien avec Android, les politiques de l’App Store d’Apple ne faciliteraient pas la survie des jeux en cloud. Pour fonctionner sur iOS, ces services devraient alors recourir à des applications Web.

Le rapport Bloomberg a estimé que pour que le service de jeux Netflix survive, Cupertino devrait soit modifier sa politique, soit accorder une exemption à Netflix. Cela signifie que le succès de Netflix est entre les mains d’Apple.

