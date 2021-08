Les politiques de transparence des prix médicaux de Trump justifiées dans un superbe rapport du New York Times – RedState ⋆ .

Une politique de protection des patients peu discutée mais transformatrice mise en place par l’administration Trump s’avère être un outil extrêmement efficace pour dénouer le gâchis enchevêtré de la tarification médicale américaine. En vertu des ordonnances, les hôpitaux doivent fournir au gouvernement fédéral des dossiers sur tous les prix qu’ils négocient avec les assureurs privés.

Certains hôpitaux se sont regroupés pour poursuivre l’administration (ils ont perdu… deux fois), et l’association professionnelle des assureurs a écrit une lettre de 57 pages au gouvernement qualifiant la règle de transparence d'”inconstitutionnelle” et insinuant que trop de transparence ne serait pas utile à la moyenne consommateur de santé.

Chaque Américain devrait pouvoir obtenir les informations sur les soins de santé dont il a besoin, quand il en a besoin, d’une manière personnalisée et personnelle à sa propre situation afin de prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé pour lui-même et sa famille. Ces informations devraient permettre aux patients et aux consommateurs de rechercher et de recevoir des soins de la part des prestataires de santé sur la base d’informations précises et personnellement pertinentes sur les coûts et la qualité. Lorsqu’elle est mise en œuvre de manière appropriée, la transparence des prix et de la qualité devrait simultanément améliorer l’expérience des consommateurs en matière de soins de santé et, en moyenne, faire baisser les prix et les coûts, et non les augmenter, pour les consommateurs (et les payeurs comme les employeurs). L’AHIP et nos fournisseurs d’assurance-maladie membres savent que des stratégies et des outils de transparence axés sur le consommateur sont essentiels à notre capacité à tenir ces engagements, et nous savons que les départements partagent ces objectifs et engagements… La règle proposée est trop large et normative et ne serait finalement pas permettre aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées en matière de soins de santé.

Lorsque le New York Times a décidé de se plonger dans ce que révélait le respect de la politique, il a découvert qu’il pouvait y avoir de bonnes raisons pour les courtiers en pouvoir médical de garder leurs systèmes de tarification cachés aux yeux du public.

Mais les données des hôpitaux qui se sont conformés indiquent pourquoi les puissantes industries voulaient que ces informations restent cachées. Il montre que les hôpitaux facturent aux patients des montants très différents pour les mêmes services de base : des procédures aussi simples qu’une radiographie ou un test de grossesse. Et il fournit de nombreux exemples de grands assureurs-maladie – certaines des plus grandes entreprises du monde, avec des milliards de bénéfices annuels – négociant des tarifs étonnamment défavorables pour leurs clients. Dans de nombreux cas, les patients assurés obtiennent des prix plus élevés que s’ils prétendaient n’avoir aucune couverture.

À titre d’exemple, le NYT a ensuite énuméré les coûts comparatifs d’une coloscopie standard au Mississippi Medical Center : 1463 $ avec un plan Cigna, 2144 $ avec Aetna et 782 $ sans aucune assurance.

Naturellement, ceux qui suivent la logique des marchés libres comprennent que les subventions augmentent toujours les coûts. Nous voyons cela dans l’industrie des prêts étudiants et les secteurs de l’énergie verte. Les compagnies d’assurance peuvent répartir l’augmentation du coût des soins sur leur clientèle, ce qui agit essentiellement comme une subvention pour l’hôpital. Pourquoi facturer 700 $ pour un service lorsque vous avez un partenaire prêt à payer 1400 $ pour le même service ?

Mais le NYT a également constaté qu’il y avait plusieurs mauvais acteurs qui tenaient toujours à s’acquitter de leur responsabilité légale en matière de transparence. Ces «mauvais acteurs» sont parmi les établissements médicaux les plus rentables du pays.

Cinq des principales compagnies d’assurance – Aetna, Cigna, Humana, United et la Blue Cross Blue Shield Association – ont toutes décliné les demandes d’interview des journalistes.

Cedars-Sinai à Los Angeles a déclaré au NYT: “Nous n’affichons pas de taux de trésorerie standard, qui ne reflètent généralement pas le prix des soins pour les patients non assurés”. Ils n’ont pas encore fourni leurs prix. Les journalistes du NYT disent qu’à l’origine, l’hôpital avait publié un fichier de 2,5 Go qui contenait plus d’un million de lignes mais aucune donnée.

NYU Langone a également bafoué la politique et n’a pas encore publié de tarifs et de prix.

Stanford Health Care a déclaré: “Les services qui n’ont pas de taux fixe spécifique au payeur sont présentés comme variables.” Leurs données disponibles fournissent plus de 300 000 combinaisons tarifaires possibles d’assurance et de traitements médicaux. Il fournit des prix pour un simple 479.

Le centre médical de l’Université de Californie à San Francisco a adopté une approche similaire, affirmant qu’ils ont répertorié les prix “dans la mesure du possible” et que, lorsque cela n’est pas possible, ils ont décrit ces prix comme “variables”. Et sur les plus de huit millions de combinaisons de prix possibles à l’UCSF, ils ne répertorient les prix que pour 346. Ils continuent de retenir les prix.

Le Montefiore Medical Center dans le Bronx a refusé de publier les prix et veut que les patients croient qu’il n’y a pas de lien direct entre ce qu’une procédure coûte à l’hôpital et ce qu’elle coûte au patient, déclarant au NYT « Les ressources que nous fournissons garantissent que nos patients savent de quel type d’assistance est disponible pour eux et, en fin de compte, ce qu’une procédure leur coûtera – pas nous. “

Le Vanderbilt University Medical Center, Orlando Health et le Long Island Jewish Medical Center font également partie de ces organisations qui refusent de se conformer à leurs obligations de transparence ordonnées par le gouvernement fédéral.

La branche GOP de House Ways and Means, dirigée par le représentant Kevin Brady (R-TX), affirme que les données fournies dans le rapport du NYT justifient la politique de l’ère Trump en forçant la porte ouverte sur la façon dont notre industrie médicale décide des prix. , mais ils restent préoccupés par le fait que l’administration Biden n’appliquera pas la divulgation complète à l’avenir.

Une femme qui a essayé de trouver un vaccin contre la rage abordable pour son fils a découvert que le prix en espèces qui lui avait été proposé par l’hôpital était erroné lorsqu’elle a reçu une facture par la poste avec des semaines de retard pour un montant supplémentaire de 2 260 $.

Les services courants semblables à des produits de base, tels que les IRM, variaient de plusieurs milliers de dollars selon le régime d’assurance.

Même les tests de grossesse dans un seul hôpital variaient selon les plans émis dans le même État.

Les données justifient la vision de l’administration Trump en matière de transparence des prix et constituent une victoire majeure pour les patients et les consommateurs frustrés par la complexité du système de santé. L’administration Biden a augmenté les sanctions contre les hôpitaux qui ne respectent pas les règles et ne divulguent pas leurs prix, mais il faut faire plus. Sur une base bipartite, le Congrès a exigé que tous les Américains reçoivent des estimations de coûts personnalisées, vraies et honnêtes avant les chirurgies programmées. L’administration Biden a annoncé qu’elle ne mettrait pas en œuvre cette disposition à la date requise par la loi. Ils devraient changer de cap et travailler rapidement pour mettre pleinement en œuvre cette disposition comme le Congrès l’avait prévu.

Lisez le rapport complet et très détaillé du New York Times ici. Félicitations au point de vente pour avoir mis en lumière le coin délibérément sombre de la tarification médicale. Les patients de tout le pays peuvent remercier l’administration Trump pour ses efforts visant à protéger les patients contre une facturation médicale excessive et des structures de prix vagues lorsqu’il s’agit de la chose la plus importante qu’ils ont… leur santé.