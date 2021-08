Les politiques fiscales cryptographiques du projet d’infrastructure américain restent inchangées

Ce dimanche, ils ont clôturé les votes pour ou contre les politiques fiscales cryptographiques pour le projet d’infrastructure américain. Et vu les résultats, on peut dire qu’un accord définitif n’a pas été trouvé ; Le plus pertinent des votes a été le chiffre, dont 68 votants pour et 29 contre pour conclure les discussions.

Cela pourrait avoir un impact significatif sur le marché de la cryptographie et la communauté d’utilisateurs qui utilise quotidiennement les crypto-monnaies. Et pour cette raison, ils ont décidé d’appliquer la loi des 30 heures afin qu’ils réfléchissent à leurs décisions concernant les propositions ; ce nouveau vote aura lieu mardi.

Explication de la situation concernant les taxes crypto du projet d’infrastructure

Aux États-Unis, la proposition d’infrastructure bipartite vise à lever environ 110 milliards de dollars. Cela serait investi dans la construction, l’amélioration des routes publiques, entre autres. Cependant, les débats autour des taxes crypto, et les propositions, sont pour qu’ils puissent attribuer un montant de 28 milliards de dollars pour le financement du projet.

Pour que la perception de ladite somme d’argent soit effectuée, il est nécessaire que de nouvelles politiques soient appliquées à suivre ; qui s’appliquera aux citoyens, aux entrepreneurs et aux hommes d’affaires.

Compte tenu de la proposition des sénateurs Rob Portman, Mark Warner et Kyrsten Sinema, on peut dire qu’il n’est pas valable de classer comme courtier tout citoyen qui effectue des opérations avec des crypto-monnaies ; comme l’a suggéré le PDG de Coinbase. Cela pourrait retarder les progrès technologiques et l’adoption des crypto-monnaies aux États-Unis.

Cependant, lors du vote d’hier, le Congrès n’est pas parvenu à un accord définitif qui profiterait aux deux parties. Les votes, comme souligné, étaient de 68 pour et 29 contre. En outre, cela a été souligné sur Twitter par Jake Chervinsky, avocat général de Compound Labs, qui a noté :

Mise à jour de la facture d’infrastructure du dimanche soir : Le Sénat a voté 68-29 pour mettre fin au débat. Nous voulions d’abord un vote sur l’amendement Wyden, ou sur un compromis Wyden-Warner, mais sans succès. Le Sénat doit attendre mardi pour procéder à un vote final. Ils pourraient encore amender le projet de loi avant cette date. https://t.co/VFrmnZqOPQ – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 9 août 2021

Traduction: Mise à jour du projet de loi sur les infrastructures dimanche soir : Le Sénat a voté 68-29 pour mettre fin au débat. Nous voulions d’abord voter sur l’amendement Wyden, ou sur un compromis Wyden-Warner, mais nous n’avons pas eu de chance. Le Sénat doit attendre mardi pour un vote final. Ils pourraient encore amender le projet de loi avant cette date.

Panorama et possibilités

L’amendement des sénateurs Wyden, Lummis et Toomey semble être le plus attrayant pour la communauté des utilisateurs de crypto-monnaie. Depuis, il offre une meilleure définition de qui devrait vraiment ou ne devrait pas payer les taxes cryptographiques.

Et malgré la confusion qui a surgi au Congrès, il est possible que l’amendement puisse exempter une grande partie des utilisateurs ; où les mineurs, les développeurs, les validateurs de réseau, les jalonneurs, entre autres, sont couverts. Tandis que, si la proposition est approuvée par les sénateurs Rob Portman, Mark Warner et Kyrsten Sinema, les mineurs, les validateurs ou autres devront également payer des taxes cryptographiques.

S’il était approuvé, ce serait un problème plus important pour ces personnes de la communauté crypto. Puisqu’ils auraient à présenter des rapports ou des déclarations sur leurs opérations ; qui demanderont dans un premier temps des informations personnelles sur leurs homologues.

Il peut être clôturé en disant que nous sommes à un point de la plus haute importance pour les citoyens des États-Unis. Et une fois la période de 30 heures expirée, il restera à voir la prise de décision du Congrès, et comment la législation sera agir à l’égard de la proposition peu judicieuse des sénateurs Rob Portman, Mark Warner et Kyrsten Sinema; au cas où il remporterait les suffrages.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport