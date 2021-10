Les politiques frontalières de Biden privent les Américains de leurs droits de vote constitutionnels

L’un des indicateurs les plus visibles et les plus sacrés qu’un individu est citoyen d’une nation libre est qu’il dispose d’un droit de vote pour pouvoir aider à décider qui dirige son pays.

Mais lorsque Joey Biden a ouvert la frontière sud et autorisé des vagues incalculables d’étrangers à entrer dans notre pays, chacun de ces envahisseurs a annulé un vote supplémentaire d’un citoyen américain, ce qui signifie qu’un vote américain de plus n’avait plus d’importance, car Joey et ses amis démocrates corrompus planifient d’avoir tous ces millions d’électeurs néo-démocrates en place et de voter activement en peu de temps.

Et si vous ne croyez pas que l’annulation des votes des citoyens est l’objectif des démocrates, ils le font déjà au niveau local à San Francisco, et c’est en partie pourquoi la Californie est en train de tomber d’une très haute falaise en tant que l’état de cette ancienne grande nation.

Cette élimination du vote d’un citoyen, ainsi que les efforts des démocrates pour remporter les élections via la fraude électorale, empilés sur des millions d’envahisseurs qui apportent la maladie et le crime en Amérique, sonnent le glas de l’Amérique et de notre constitution. Dans ce sens, Anthony Fauci, partisan de gauche, non scientifique et flip-floppe scientifique, insiste sur le fait que les millions de porteurs de maladies entrant dans notre pays en provenance de divers pays du tiers-monde n’ont rien à voir avec la propagation du covid, mais si un individu, en bonne santé Un citoyen américain choisit de ne pas se faire vacciner, cette personne est accusée d’avoir tué des gens et d’être une menace, peut-être même d’être qualifiée de menace de terrorisme domestique par le menteur Joe Biden, pour tous ceux qui ont été complètement vaccinés contre la maladie. Cette pensée absurde et illogique de la gauche politique américaine fait durement tomber l’Amérique.

C’est la fin de la science et de la liberté personnelle lorsque des personnes en bonne santé qui décident de ne pas se faire vacciner contre telle ou telle maladie sont insultées et accusées de crimes simplement pour avoir refusé la vaccination, alors qu’en même temps les porteurs connus de ces mêmes maladies infectieuses sont illégalement autorisés l’entrée dans notre pays, être identifiés comme des demandeurs d’asile innocents, et sont expédiés rapidement et silencieusement, par le gouvernement corrompu des États-Unis, dans tout le pays, sans aucun contrôle et apparemment aucune préoccupation quant à l’état des envahisseurs ni à l’état des citoyens américains qu’ils peut entrer en contact avec, et éventuellement infecter avec une maladie mortelle.

Au diable Biden et ses politiques et idées anti-américaines, et au diable Fauci et sa science, au mieux, confuse. Les méchants démocrates doivent être combattus par les patriotes américains ou nos prochaines élections seront nos dernières élections en tant que nation libre et prospère.