Les politiques mises à jour de Nintendo demandent une transparence et une diversité accrues

Image : La vie de Nintendo

Les dernières semaines et les derniers mois ont beaucoup attiré l’attention sur les allégations d’inconduite chez Activision Blizzard, avec un e-mail divulgué du président de Nintendo of America, Doug Bowser, réagissant et expliquant que « chaque entreprise du secteur doit créer un environnement où chacun est respecté et traité comme égaux, et où tous comprennent les conséquences de ne pas le faire. » Les allégations et les affaires judiciaires connexes ont conduit plusieurs grandes sociétés de jeux à s’engager en faveur d’une éthique et d’une gouvernance solides dans leur fonctionnement, et Nintendo l’a souligné davantage dans une série d’ajouts à son dernier rapport sur la gouvernance d’entreprise.

Ce document développe les déclarations et objectifs précédents de Nintendo visant à encourager une main-d’œuvre diversifiée et inclusive. Il va plus loin que le rapport initial, offrant également une transparence sur le nombre de femmes occupant des postes de direction dans l’entreprise.

L’entreprise respecte les droits de l’homme dans son processus de recrutement, sélectionne les employés sur la base de leurs compétences et aptitudes indépendamment du sexe, de l’âge, de la nationalité, du handicap, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, procède à une évaluation et un traitement équitables des employés conformément à la qualité et à la quantité de compétences démontrées par les employés, et aide les employés à démontrer leurs compétences encore plus loin.

L’entreprise n’a pas d’objectifs spécifiques pour la nomination de femmes, de ressortissants étrangers et de mi-carrières à des postes de direction. Cependant, en tant qu’entreprise mondiale engagée dans le secteur du divertissement, qui se caractérise par une diversification croissante des besoins et des préférences des clients, il est essentiel que nous tirions parti des talents d’une main-d’œuvre diversifiée. Par conséquent, nous nous engageons à respecter la personnalité et les forces de chaque employé, y compris les employés de nos filiales à l’étranger, et à développer un environnement où les employés d’origines diverses peuvent maximiser leur potentiel.

Dans le cadre de ces efforts, nous recrutons des femmes et créons un environnement dans lequel les femmes peuvent construire des carrières réussies. Nous avons l’intention d’augmenter la proportion de femmes occupant des postes de direction par rapport aux proportions actuelles dans les principaux bureaux du groupe Nintendo dans le monde (23,7 % au 31 mars 2021) et Nintendo Co., Ltd au Japon (4,2 % au 31 mars 2021) .

Il existe également un élargissement des orientations sur la nomination et les révocations théoriques des administrateurs, offrant une transparence sur le processus.

La transparence semble être un objectif clé pour Nintendo dans sa dernière mise à jour du rapport sur la gouvernance d’entreprise, dans plusieurs domaines. Avec un langage qui met l’accent sur un désir d’accueillir et d’améliorer les contributions à l’étranger et diverses à la gestion de l’entreprise, il est clairement tourné vers l’extérieur à mesure qu’il avance.