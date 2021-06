Les politiques qui construisent une nation : Comment les communications stratégiques peuvent-elles établir l’équité d’une organisation ?

Les communicateurs doivent aligner leur stratégie sur les politiques nationales et être considérés comme un catalyseur de croissance.

Par Yuvraj Mehta

Pour quelqu’un qui ne jure que par le pouvoir des communications stratégiques, je pense que cela aide à construire une nation unie en plus de créer une identité positive qui inspire espoir, confiance et fierté. Cela résonne assez fortement avec l’Inde où l’histoire, la fiction, le folklore, les chansons, les symboles et les icônes ont façonné un certain sens du nationalisme. D’un point de vue historique, l’identité de l’Inde a souvent été symbolisée par une figure ou une image – dépeinte comme la patrie – qui a engendré des sentiments nationalistes parmi les gens.

À la fin du XIXe siècle, une telle personnification d’image a trouvé son expression dans le « Vande Mataram » de Bankim Chandra Chattopadhyay – un hymne à la patrie – qu’il a écrit en 1875. Cela a été suivi par le mouvement Swadeshi au Bengale lorsqu’un drapeau tricolore avec huit lotus qui illustraient les huit provinces de l’Inde britannique, un croissant de lune qui représentait les hindous et les musulmans et le drapeau Swaraj de Gandhiji qui représentait l’idéal de soi du grand homme étaient des icônes nationales qui unifiaient les gens et inspiraient le nationalisme.

Lorsque le mouvement Swadeshi du Mahatma Gandhi battait son plein, Godrej a lancé le savon « No 1 ». Depuis que le mouvement ahimsa & swadeshi de Gandhiji avait pris de l’ampleur, le savon à l’huile végétale de Godrej avait touché la corde sensible des masses en alignant la communication avec le swadeshi. Des nationalistes comme Rabindranath Tagore, le Dr Annie Besant et C Rajagopalachari ont approuvé le savon Swadeshi. “Je ne connais pas de savons étrangers mieux que celui de Godrej et je me ferai un devoir de l’utiliser”, lit-on dans la publicité mettant en vedette Rabindranath Tagore.

Avance rapide dans le monde d’aujourd’hui et nous observons que la communication stratégique continue de jouer un rôle central dans la direction des initiatives géopolitiques et de construction de la nation. Qu’il s’agisse de la capacité de l’Inde à rebondir après les troubles avec la Chine ou d’extrapoler « Make in India », « Atmanirbhar Bharat », « Vocal for Local » ou la campagne « Swachh Bharat », la communication stratégique a nourri une vision partagée pour l’avenir de l’Inde et a aidé à exploiter des ressources non matérielles et matérielles pour nous aider à trouver la force motrice d’un développement inclusif.

Il est temps de réfléchir aux caprices du monde post-pandémique et à la façon dont les communications stratégiques peuvent jouer un rôle clé pour inspirer des millions de personnes à réaliser ce qui semble irréalisable. La pandémie a poussé les économies, les pays et les continents à se replier sur eux-mêmes. Les pays ont été contraints de rechercher des ressources à l’intérieur et de renforcer leurs capacités. Ils doivent s’aligner sur les politiques gouvernementales pour faire partie des histoires de construction de la nation, augmentant ainsi la confiance dans la marque et améliorant la valeur de la marque.

La campagne d’autosuffisance de l’Inde est le résultat de ce changement tectonique. Il existe une opportunité pour les marques d’entreprise indiennes de se repositionner et de se renforcer en tant que bâtisseurs de la nation. La nécessité d’établir l’importance des communications stratégiques dans l’orientation des entreprises vers le centre des discussions politiques et économiques se fait sentir comme jamais auparavant. Pour exploiter cette dynamique de l’environnement social et économique changeant, les spécialistes du marketing et les communicateurs ne ménagent aucun effort pour permettre aux entreprises de négocier ces changements à leur avantage.

Pour que cela se produise, les communicateurs et les spécialistes du marketing doivent organiser la marque de manière responsable et judicieuse. L’époque de l’abdication de nos responsabilités avec les campagnes de marketing est révolue. Il existe une formidable opportunité pour les communicateurs avertis de conduire les organisations vers un avenir de collaboration sans précédent pour offrir des expériences client de classe mondiale, et aider également à développer la nation, dans le processus.

Les communicateurs doivent aligner leur stratégie sur les politiques nationales et être considérés comme un catalyseur de croissance. De plus, si les communications stratégiques doivent être véritablement nationales, elles doivent refléter non seulement la politique gouvernementale et un message exécutif, mais aussi un récit national qui est compris, accepté et approuvé dans toute la société. Mais les messages et les récits seuls ne feront pas grand-chose sans des actions constructives et crédibles pour renforcer le message et s’adresser aux publics. La cohérence doit être recherchée entre les moyens de communication parlés et pratiques, ou plus simplement entre les paroles et les actes.

Nation Building suscite également un sentiment de fierté chez les employés qui doivent être alignés grâce à une communication cohérente et ciblée et à des engagements stratégiques. Ils devraient sentir qu’ils ont un intérêt dans le processus de construction nationale. Ce faisant, ils doivent être conscients et à l’écoute des politiques gouvernementales d’édification de la nation et de la manière dont leurs organisations soutiennent cette cause. En tant qu’élément intrinsèque de la stratégie, les communications stratégiques doivent être claires et cohérentes pour eux.

Une fois que les employés sont ainsi sensibilisés et que l’adhésion est assurée, ils s’approprient le processus et deviennent la force motrice. Le leadership devra alors maintenir l’élan.

Ce n’est que lorsque chaque citoyen et chaque organisation de l’Inde nourrit une vision véritablement partagée, transcendant les agendas personnels, que le processus de développement national peut atteindre le point de basculement d’une croissance accélérée. La communication stratégique sera le moteur de cette croissance.

(L’auteur est responsable de la gestion de la marque d’entreprise et de la communication chez L&T. Les opinions exprimées sont personnelles)

