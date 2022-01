Les pommes fantômes existent et sont un phénomène naturel, mais très rare | Vie

Un arbre qui produit des pommes transparentes ? Pas exactement, mais c’est un phénomène de la Nature, dans lequel les êtres humains n’interviennent pas.

Il semble une pomme en verre, et d’une certaine manière il l’est. Mais ce n’est pas du verre, mais de la glace. Il a la forme d’une pomme, mais il n’en reste aucune trace. Il ne reste qu’une fine couche de glace transparente. C’est pourquoi on l’appelle pomme fantôme.

Est-il vrai que c’était une pomme ? Comment a-t-il complètement disparu ?

Les humains ont été pendant des milliers d’années manipuler des arbres fruitiers. Utiliser des greffes pour créer des dizaines de milliers de variétés de pommes. Ou des moules pour donner des formes curieuses à vos fruits. Si tu veux voir pommes carrées, ne manquez pas cette vidéo :

Mais le phénomène de pomme fantôme, c’est tout à fait naturel. Il est créé sans intervention humaine.

Ces pommes transparentes que vous voyez sur les photos appartiennent au verger de l’agriculteur Andrew Sietsema, à Sparta, Michigan (États-Unis).

Il les a découverts après une forte tempête de pluie verglaçante: eau qui tombe du ciel et gèle instantanément.

C’est la première clé : l’eau glacée tombe sur les pommes, les recouvrant d’une fine couche humide, qui gèle instantanément.

On sait déjà comment se forme la moisissure, mais qu’est-il arrivé à la pomme ? Comment est-il possible qu’il disparaisse complètement ?

La raison scientifique, explique Susan Brown, professeure d’agriculture à l’Université Cornell dans Today, est que les pommes ont un point de congélation inférieur à celui de l’eau.

Ils finissent par se transformer en une sorte de bouillie si liquide qu’elle finit par s’égoutter par les interstices de la couche gelée et tomber au sol.

Le résultat est que il ne reste que la calotte glaciaire avec la silhouette de la pomme décédée. Donc le terme pomme fantôme, cela semble tout à fait suffisant…

Ce curieux phénomène naturel est assez rare, car plusieurs facteurs doivent se combiner. Et la couche de glace est si fine qu’elle dure à peine quelques heures.

Cela ne se produit pas non plus avec toutes les pommes, car celles qui ont la chair la plus dure ne se transforment pas en liquide et ne disparaissent pas.

Les meilleurs pour créer des pommes fantômes sont la variété Golden Delicious et Jonagold.

Nous ne savons pas si ce phénomène s’est déjà produit en Espagne. Si vous les avez déjà vus… dites-le nous sur les réseaux sociaux !