Les pompes CRV mèneront DeFi alors que le financement de la courbe atteint 0 milliard de volume global

Les pompes CRV dirigeront DeFi alors que Curve Finance atteint 100 milliards de dollars de volume global

AnTy26 octobre 2021

La valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles de financement décentralisé Ethereum (DeFi) a dépassé 160 milliards de dollars pour atteindre un nouveau record historique à 163,52 milliards de dollars.

Mais alors que les jetons DeFi n’ont pas le mémo car ils continuent d’être à la traîne du reste du marché avec les L1 volant toute la vedette, Curve est l’une des exceptions.

Curve est le projet DeFi dominant sur Ethereum, représentant ses 10,18 % de TVL à 16,64 milliards de dollars. L’échange décentralisé, cependant, ne se limite pas à Ethereum mais s’est développé pour couvrir Avalanche, où il a 648,8 millions de dollars d’actifs verrouillés, Harmony (13,92 millions de dollars), Polygon (380,85 millions de dollars), Arbitrum (321,55 millions de dollars), Fantom (165,2 millions de dollars) ) et xDai (5,86 millions de dollars).

Au total, le TVL de Curve Protocol a également atteint un nouveau sommet de 18,17 milliards de dollars de croissance continue, contre 1,4 milliard de dollars au début de l’année.

Curve a également facilité plus de 100 milliards de dollars de volume depuis son lancement en janvier 2020.

Cette croissance peut également être observée dans le prix du CRV, qui a augmenté de 84% la semaine dernière pour s’échanger à 5,08 $, un niveau vu pour la dernière fois en septembre 2020. Le CRV, cependant, est toujours en baisse de 90,5% par rapport à son sommet historique de 54 $ à la mi-août de l’année dernière.

Le jeton a été lancé en août 2020 avec un très petit flotteur et des émissions rapides, provoquant l’effondrement de son prix. Bien qu’initialement critiquée, l’économie symbolique de CRV a depuis lors prouvé que son modèle symbolique fonctionne.

« La pompe Crv est un sous-produit de la tarification du marché dans la courbe v2/courbe déflationniste au cours des 20 derniers jours… », a noté le commerçant CryptoMessiah.

L’agriculture de rendement est un autre facteur, car les pools liquidés (LP) sur Curve obtiennent un rendement accru en verrouillant leurs jetons CRV dans veCRV. Plus de 47% de tous les jetons CRV en circulation sont actuellement verrouillés dans le protocole et continuent d’augmenter. En échange du verrouillage de leurs jetons CRV, les utilisateurs reçoivent cvxCRV – un dérivé de jalonnement liquide de veCRV.

La fourniture de liquidités et le modèle de verrouillage des jetons de Curve sont ce qui a conduit à la concurrence entre les produits agricoles construits sur Curve.

La majorité du CRV nouvellement émis est verrouillée dans Convex, qui contient plus de 35% de l’approvisionnement en veCRV. Outre Convex, Yearn offre des rendements attrayants aux utilisateurs pour verrouiller leurs jetons dans des coffres jusqu’à quatre ans.

