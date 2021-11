Les pompiers arrêtent un suspect pour avoir prétendument lancé des cocktails Molotov dans une épicerie de Brooklyn

Les pompiers du service d’incendie de la ville de New York (FDNY) ont arrêté dimanche un suspect qui aurait utilisé des dispositifs incendiaires improvisés qui ont endommagé une épicerie à Brooklyn.

Les pompiers ont arrêté Joel Mangel, 38 ans, pour l’utilisation présumée de ce que l’on appelle communément des « cocktails Molotov », qu’il est accusé d’avoir utilisé contre une épicerie sur Nostrand Avenue à Brooklyn, selon une annonce du commissaire aux incendies Daniel A Nigro.

Les pompiers, arrivés à l’épicerie moins de trois minutes après avoir été appelés dimanche à 7h53, ont rapidement maîtrisé la situation et ont également prodigué des soins médicaux à une personne qui a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

« Heureusement, il n’y a eu aucune perte de vie ici », a déclaré Nigro dans un communiqué. « Le travail d’enquête du groupe de travail sur les explosifs et les incendies criminels composé de nos commissaires des incendies, du NYPD et de l’ATF, a conduit à l’arrestation rapide de ce suspect qui menaçait la sécurité de nos communautés en utilisant un dispositif aussi cruel et destructeur. »

« Le FDNY continuera à travailler aux côtés de partenaires locaux, étatiques et fédéraux pour traduire en justice ceux qui utilisent le feu comme arme contre les New-Yorkais », a ajouté Nigro.

Mangal est accusé d’incendie criminel, d’agression, de mise en danger imprudente, de possession criminelle d’une arme et de méfait criminel. Le bureau du procureur du district de Brooklyn poursuivra l’affaire.