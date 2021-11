Les pompiers de New York prennent un congé médical au milieu des sanctions vaccinales imminentes

Au moins 2 000 pompiers de la ville de New York ont ​​pris un congé médical la semaine dernière, ce que certains responsables ont qualifié de manifestation alors que les employés municipaux non vaccinés de la ville font face au début des sanctions lundi.

« Les faux congés de maladie irresponsables de certains de nos membres créent un danger pour les New-Yorkais et leurs collègues pompiers. Ils doivent retourner au travail ou risquer les conséquences de leurs actes », a déclaré le commissaire Daniel Nigro ce week-end, selon NBC New York. .

Des milliers d’ouvriers avaient jusqu’à 17 heures vendredi pour prouver qu’ils avaient reçu au moins une dose du vaccin COVID-19. Ceux qui n’embarqueront pas seront mis en congé sans solde à partir de lundi – un scénario dans lequel les syndicats mettent en garde contre les pénuries de personnel.

Les pompiers ont éteint un incendie dans un immeuble résidentiel du centre-ville de Manhattan le 12 juin 2015 à New York. (Photo de Spencer Platt/.)

Samedi, la représentante des États-Unis Nicole Malliotakis, R-New York a déclaré que 26 stations FDNY avaient fermé en raison de « le maire [Bill] de Blasio de mettre les pompiers non vaccinés au chômage. »

« La pénurie potentielle de milliers de pompiers entraînera sans aucun doute des délais de réponse plus longs, entraînant un risque accru de blessures ou de décès », a ajouté Malliotakis.

Un responsable a déclaré à NBC New York que les membres du FDNY étaient déplacés dans la ville en raison des appels de malades, mais Nigro a riposté aux informations et a affirmé que les problèmes de personnel avaient forcé le département à fermer un certain nombre de casernes de pompiers.

« Le département n’a fermé aucune caserne de pompiers », a déclaré Nigro, selon la station.

L’Uniformed Firefighters Association et l’Uniformed Fire Officers Association ont nié avoir sanctionné un « arrêt de travail ». Le président de l’UFOA, Jim McCarthy, a déclaré que le syndicat « ne tolère aucune action de travail, et nous n’informons personne de faire une action de travail ».

Dimanche à 17 heures, le FDNY a déclaré que son taux de vaccination pour les pompiers était de 75 %, le taux global pour tous les membres du FDNY étant de 80 %.

De Blasio a défendu le mandat lors d’un point de presse virtuel, affirmant que son travail consistait à assurer la sécurité des personnes, « mes employés et 8,8 millions de personnes ».

« Et jusqu’à ce que nous vainquions COVID, les gens ne sont pas en sécurité. Si nous n’arrêtons pas COVID, les New-Yorkais mourront », a ajouté le maire.

Au cours du week-end, le FDNY a déclaré que « les congés de maladie excessifs » n’avaient pas encore eu d’impact sur le temps de réponse du département.

