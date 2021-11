Les pompiers de Phoenix lancent une enquête sur la cause de l’incendie d’un concert de Slipknot

Les Service d’incendie de Phoenix a lancé une enquête sur le feu de joie qui a été allumé dans le mosh pit à NŒUD COULANT‘s concert dans la ville mardi soir (2 novembre).

Le groupe se produisait au pavillon Ak-Chin dans le cadre de NŒUD COULANT‘s « Knotfest Roadshow » lorsque les participants ont mis le feu à une pile de chaises de jardin, la scène étant capturée dans divers messages sur les réseaux sociaux de fans qui ont assisté au concert. Par conséquent, NŒUD COULANTLa performance de a été arrêtée pendant environ 30 minutes afin de permettre aux pompiers d’éteindre l’incendie. En raison du retard, NŒUD COULANT aurait été contraint de laisser tomber « Dualité » et « Crache le morceau » de son ensemble.

Quelques minutes plus tôt, la foule a chanté « Happy Birthday » au guitariste Mick Thomson, qui aura 48 ans mercredi, avant NŒUD COULANT lancé dans « Toute la vie ».

UNE Service d’incendie de Phoenix Le porte-parole a déclaré à l’Arizona Republic Engine Company 40 « répondu au pavillon et a trouvé un grand incendie de contenu … peut-être déclenché par des passants lors de l’événement ».

La société de moteurs a établi un approvisionnement en eau, étendant les lignes à main du camion jusqu’au « pour une attaque d’incendie agressive », a rapporté le porte-parole.

« L’incendie a été complètement éteint sans aucune extension à la structure principale et aucun blessé n’a été signalé lors de l’incident. La cause exacte de l’incendie fait actuellement l’objet d’une enquête et aucune personne n’a été déplacée lors de cet incident. »

Les « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE, lancé après NŒUD COULANT‘s Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre. Il se terminera à Knotfest Los Angeles le 5 novembre au Banc Of California Stadium.



L’Arizona est foutrement sauvage @slipknot pic.twitter.com/HF9DBURbH1 – AZ (@chooseazbrews) 3 novembre 2021

La fosse à gazon de Slipknot ce soir est en feu – littéralement. pic.twitter.com/IrzgddSOEU – John Marshall (@jmarshallap) 3 novembre 2021

Mots clés:

nœud coulant

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

