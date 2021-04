Les pompiers en Chine portent déjà des exosquelettes aux avantages surhumains, et c’est ainsi qu’ils fonctionnent | La technologie

En Chine, ils testent déjà des exosquelettes qui améliorent les performances et les performances dans la lutte contre les incendies de forêt et de prairie.

L’un des métiers les plus dangereux est celui des pompiers, des professionnels qui doivent nous protéger des incendies, non seulement dans les bâtiments, mais aussi dans les milieux naturels comme les forêts, des lieux vraiment imprévisibles qui peuvent causer de nombreux accidents et plus encore s’ils ne sont pas comptés avec la protection nécessaire. éléments.

Aujourd’hui, des chercheurs chinois viennent de livrer un système d’exosquelette personnalisé aux pompiers du pays pour lutter initialement contre les incendies de forêt, a rapporté le Global Times.

Plus précisément, des chercheurs du Center for Human Function Enhancement Technology et de l’entreprise aérospatiale publique China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) ont récemment livré cette dernière percée dans les exosquelettes conçus pour lutter contre les incendies de forêt.

Selon ses créateurs, cet exosquelette est appliqué pour améliorer la capacité de charge d’un pompier jusqu’à 50 kgs, facilitant ainsi ses déplacements dans des environnements aussi compliqués que les zones montagneuses et les forêts.

L’équipement pèse environ 5 kg et il peut économiser plus de 50% d’énergie passé à marcher, grimper et transporter des marchandises de pompier. La bonne chose à propos de cet exosquelette est qu’il est très rapide et facile à mettre, et seul le pompier aurait besoin de moins d’une minute pour le mettre ou l’enlever en fonction de la situation, ce qui peut sauver à la fois l’environnement naturel et beaucoup gens.

Auparavant, cet exosquelette avait déjà été testé à la fin de l’année dernière dans des régions de haute altitude démontrant sa capacité à conserver l’énergie des utilisateurs dans des tâches comprenant des patrouilles et un soutien logistique.

Grâce à cette avancée, non seulement l’intégrité des pompiers est préservée, mais ils bénéficient également de certains avantages pour se déplacer avec plus d’agilité et manipuler les débris dans ces tâches de lutte contre les incendies, dans des endroits difficiles d’accès comme les forêts.