Les pools DeFi Yield Protocol V2 sont actifs sur Ethereum, Binance Smart Chain et Avalanche

La plateforme d’agrégation des performances agricoles « DeFi Yield Protocol » (DYP) a officiellement lancé ses groupes de rachat, d’agriculture et de participation mis à jour. Ces groupes vivent sur plusieurs chaînes, notamment Ethereum, Avalanche et Binance Smart Chain (BSC).

Fonds de rachat

Le pool de rachat d’Ethereum permet aux détenteurs de gagner jusqu’à 350% APY sur DYP, en pariant sur WETH, WBTC, USDC, USDT, DAI ou LINK.

Pendant ce temps, le groupe de rachat d’Avalanche offre jusqu’à 145% APY. Les options de mise incluent WAVAX, USDC.e, USDT.e, WETH.e, PNG, QI, DAI.e, XAVA, WBTC.eo LINK.e.

Enfin, le groupe de rachat BSC propose jusqu’à 100% APY. Les utilisateurs peuvent parier avec WBNB, BTCB, ETH, BUSD ou CAKE.

Une fois déposés dans ces pools, les fonds de l’utilisateur seront convertis en une combinaison de jetons DYP et iDYP et placés dans un contrat de participation. Les récompenses des joueurs peuvent aller de 30% à 350% APY selon la chaîne sélectionnée et la période de temps qu’ils choisissent pour verrouiller leurs jetons (0-90 jours). Toutes les récompenses sont distribuées dans DYP lorsqu’elles sont retirées.

Piscines agricoles

Si les anciens utilisateurs doivent retirer leurs actifs du groupe de fermes V1, ils se retrouveront avec deux éléments. Ceux-ci incluent DYP et toute crypto-monnaie / jeton qu’ils ont initialement déposé auprès de leur chaîne respective.

Grâce à cela, les utilisateurs de DYP ont plus d’opportunités de maximiser les performances futures. Ces jetons de départ peuvent être redéposés dans le nouveau groupe de culture !

Sur Ethereum, les utilisateurs peuvent déposer des ETH, WBTC, USDC ou USDT pour gagner des récompenses. Les groupes de culture d’Avalanche accepteront AVAX, tandis que le groupe BSC accepte WBNB, BTCB, ETH, BUSD ou CAKE. Ces récompenses peuvent prendre la forme de WETH, WAVAX, WBNB ou USDT. 75% de ce dépôt ira à votre LP iDYP associé, tandis que les 25% restants iront au pari DYP jusqu’à 200% APY.

Les récompenses sont automatiquement converties d’iDYP en WETH, WAVAX ou WBNB respectivement via le contrat intelligent, comme protection contre la volatilité des prix du premier. Lors du retrait des fonds, le dépôt initial total sera restitué au déposant, + 25 % de récompenses supplémentaires en DYP.

Implanter des piscines

En pariant le DYP d’un, les détenteurs peuvent gagner jusqu’à 130% APY sur Avalanche, 550% APY sur Ethereum et 50% APY sur BSC. Ce n’est pas une perte temporaire. Comme pour les pools de rachat, les utilisateurs qui investissent leurs jetons sur de plus longues périodes bénéficieront des meilleurs taux. Ils peuvent également choisir d’utiliser la fonction « rollover », stockant automatiquement leurs gains dans le pool de mises pour les intérêts composés.

DYP a même inclus un programme de référence. Ceux qui parrainent leurs amis et leur famille reçoivent 5% des actifs mis en jeu de leurs amis en récompense.

Moins d’une semaine après le lancement, les groupes de rachat, d’agriculture et de participation avaient amassé plus de 90 millions de dollars de dépôts. DYP a récompensé ses contributeurs avec 15 867 AVAX, 7 997 BNB et 9 032 ETH, pour un total de 44 149 334 $ en jetons à l’époque. Actuellement, l’APY la plus élevée disponible dans le protocole est de 625%.

Expliquer DYP

Le Defi Yield Protocol (DYP) est une plate-forme polyvalente qui peut être utilisée pour les paris, la récolte, le NFT et une variété d’autres options de trading.

DYP récompense de manière unique ses utilisateurs avec ETH, une première dans l’industrie pour DeFi. Une protection anti-effraction est également incluse. Cela garantit que les personnes qui reçoivent des incitations via des jetons natifs de plates-formes moins fiables, telles que iDYP, bénéficient d’un paiement stable.

La boîte à outils décentralisée de DYP aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées, en intégrant des scores décentralisés, des systèmes de vote de confiance et des données de performance agricole.

Le protocole a des projets intéressants prévus pour les prochains mois. Il s’agit notamment de la V2 de leur NFT Dapp sur BSC / ETH / Avalanche et d’une rampe de lancement pour des projets de haute qualité sur les trois chaînes.