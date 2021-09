Les pop-ups s’avèrent populaires auprès d’un large éventail d’acheteurs – WWD

Il y a un peu plus de huit ans, Olivia Kim a rejoint Nordstrom en tant que directrice des projets spéciaux et a embrassé l’idée de créer des « pop-ins » tournants dans le grand magasin.

Avance rapide jusqu’en 2018, lorsque le détaillant basé à Seattle a recruté Sam Lobban de M. Porter pour rejoindre ses rangs en tant que vice-président de la mode masculine. Lobban a repris l’idée originale de Kim et l’a développée en créant des boutiques temporaires appelées NewConcepts@Nordstrom dans le magasin pour hommes de New York et dans une poignée d’autres endroits, ainsi qu’en ligne. Le premier était Out Cold, un magasin de ski et de plein air, et depuis lors, il y a eu 14 magasins New Concepts qui englobent désormais les femmes, les accessoires, les chaussures et les cadeaux en plus des hommes. Parmi les plus notables figurent Dior, Union & Co., Beams, Thom Browne et Fear of God.

Le succès de New Concepts a également conduit Lobban à être promu l’an dernier vice-président senior du designer et de New Concepts.

Le natif du Royaume-Uni a déclaré que New Concepts est destiné à «offrir des histoires de mode culturellement pertinentes et basées sur la communauté. Cela a évolué au cours des dernières années et la portée s’est élargie. Mais il s’agit toujours de ce que nous pourrions apporter au client Nordstrom d’une manière intéressante et convaincante.

Sam Lobban

Initialement, les nouveaux concepts sont restés en place pendant huit semaines, mais cette année, ils ont été prolongés à 12 semaines, a déclaré Lobban. “Une partie de la raison est que nous voulions plus de temps dans chaque concept pour approfondir le sujet”, a-t-il expliqué. «Ce que nous avons trouvé avec huit semaines, c’est que vous avez tout préparé pour le lancement, puis surfez sur la vague de ce lancement. Mais avec trois mois, cela nous donne plus d’opportunités de raconter des histoires en son sein. Donc vous avez l’idée globale et ensuite vous avez différents angles de cette histoire pendant la course. Et cela a très bien fonctionné.

Bien qu’il ne semble pas facile de proposer si souvent des concepts intéressants, Lobban a déclaré que c’était en fait la logistique qui était la plus difficile.

« Les idées sont la partie facile, il s’agit de savoir lesquelles nous pouvons réellement atterrir et quand », a-t-il déclaré. « Dans une certaine mesure, c’est comme tester chaque idée pour voir si elle peut résister au temps de maturation et vraiment engager notre public. L’un des piliers fondamentaux de ce que nous essayons de faire ici est d’engager un nouveau public pour Nordstrom et d’essayer d’exciter et de ravir notre public existant. Ce sont les deux filtres que nous utilisons. Mais les idées elles-mêmes sont toujours là.

Lobban a déclaré que parce que les concepts de magasin sont si différents, Nordstrom utilise différentes métriques pour mesurer leur succès.

“Parfois, il peut s’agir d’un client d’un âge spécifique que nous essayons d’attirer, parfois ce sont les impressions des médias, la portée et l’engagement que nous obtenons”, a-t-il expliqué. « Il existe différentes lentilles. Celui de la peur de Dieu a été un succès fou. Notre Black Space, où nous nous sommes associés à cinq créateurs noirs et avons créé un assortiment de marques qui racontaient vraiment une histoire sur la mode noire, a également connu un énorme succès, notamment en termes de portée sur les médias et les plateformes et sur les réseaux sociaux.

Thom Browne a créé un vestiaire pour l’un des pop-ups.

De plus, il interroge les employés de l’entreprise pour recueillir des commentaires car ils sont les « bottes sur le terrain avec le consommateur. Avec Black Space en particulier, nous avons entendu d’excellents retours de la part des clients et des membres de notre propre équipe. C’est important pour moi alors que nous façonnons ce que les nouveaux concepts vont évoluer.

La 14e itération, ou Concept 014, se trouve dans Translation: A New Language of American Style. Lobban a travaillé avec Jian DeLeon, directeur éditorial et mode masculine de l’entreprise, et l’entrepreneur Joshua Kissi pour organiser un assortiment qui explique comment l’héritage mondial et la sous-culture souterraine ont façonné les vêtements pour hommes modernes. Parmi les caractéristiques de la marque figurent Baracuda x Needles, Champion Tears, Beams, GH Bass et Schott NYC.

« Nous avons travaillé ensemble pour raconter comment le style immigrant aux États-Unis est lié et fusionné avec le style américain classique et la résurgence du crédit américain chez les hommes : une version réinventée de la façon dont le style preppy Ivy League fusionne beaucoup d’idées différentes, », a déclaré Lobban.

Avec leur mélange éclectique de produits et de prix, les pop-ups se sont avérés populaires sur les grands et les petits marchés, a déclaré Lobban. “Nos grands marchés le conduisent en quelque sorte, en particulier numériquement, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est à quel point ils se débrouillent bien sur des marchés qui n’ont pas d’expression physique”, a-t-il déclaré.

Mais que ce soit en ligne ou dans les grandes villes, comme New York, Chicago, Seattle et Costa Mesa, en Californie, où les vêtements pour hommes sont particulièrement forts, les magasins ont prouvé qu’ils avaient un attrait national. Il a cependant déclaré qu’il existe des « nuances régionales » basées sur les marques sélectionnées pour chaque itération et la façon dont les clients réagissent à un produit qui peut être nouveau pour eux.

La fenêtre contextuelle Poutres.

« Étant donné que nous essayons souvent quelque chose de nouveau pour Nordstrom, cela nous donne une idée immédiate de la façon dont différentes idées fonctionneront sur différents marchés et comment nous pouvons nous appuyer sur cela pour aller de l’avant », a expliqué Lobban. « Un exemple de cela est notre concept Union de 2019 qui a aidé à ouvrir la voie jusqu’où nous pouvions pousser nos produits pour hommes plus jeunes et plus orientés vers la mode. »

Cette même capacité à repousser les limites est visible dans l’approche de Nordstrom envers son offre de concepteurs.

Lobban a déclaré que le détaillant considère le secteur des créateurs selon « trois grands piliers du point de vue du produit. Il y a notre entreprise de luxe pour le client qui a un sens du style plus classique et intemporel et qui se concentre vraiment sur la fabrication et la construction. Ensuite, il y a ce que nous appelons notre entreprise obsédée par la mode, qui est le pilier des marques de défilés européennes et américaines – les grandes maisons – et il s’agit d’avoir les bons looks des défilés et d’avoir le bon sac ” It ” ou la bonne chaussure ” It “. Et puis une partie croissante de notre activité est ce que nous appelons sexy et streetwear, le genre de trucs pour les filles en week-end. »

Lobban a déclaré que Nordstrom constate “de très bonnes performances dans tous les domaines dans ces trois activités à large spectre”. Et bien que cela soit motivé par les plus grands marchés, où les ventes dans les trois piliers « apparaissent de manière significative », les marchés plus petits peuvent également faire leur marque.

À Aventura, en Floride, par exemple, a-t-il déclaré, « nous vendons beaucoup de robes sexy, de maillots de bain, de vêtements de rue, d’ambiance amusante et de sortie, alors qu’à Nashville, notre entreprise a tendance à pencher davantage vers le luxe. C’est assez intéressant pour nous de savoir comment biaiser dans un sens ou dans l’autre. Mais ce qui est intéressant et amusant de notre côté, c’est que nous observons d’excellentes performances des trois, ce qui signifie que nous pouvons vraiment nous pencher sur tous les aspects et plonger dans les produits.

Et les clients ont prouvé qu’ils étaient prêts à payer pour des produits de créateurs. «Ces différentes idées ont leurs seuils nationaux en termes de jusqu’où nous pouvons pousser. Mais il n’y a pas beaucoup de résistance aux prix », a-t-il déclaré.

Bien que Nordstrom ait la réputation d’attirer un client plus conservateur, sa réponse aux marques de créateurs a prouvé le contraire.

“Ce n’est pas toujours le cas que le client Nordstrom est plus classique et traditionnel”, a déclaré Lobban. « En pensant à ce que nous avons fait avec New Concepts, qui n’est pas pour la plupart la voie classique, nous nous sommes engagés avec un public plus avant-gardiste. »

Au premier trimestre, la société a indiqué que les marques de créateurs, ainsi que les classifications printanières et les «catégories de récupération» telles que le denim, les vêtements de ville, le maquillage et les sacs à main étaient parmi les plus populaires, une tendance qui s’est poursuivie au deuxième trimestre.

Considérant que Kim a lancé la stratégie pop-in en 2015, Nordstrom a maintenant quelques années où elle a pu repousser les limites de la mode sans abandonner son activité plus classique.

Lobban l’a résumé ainsi : « Quand nous prenons du recul et regardons à travers le pays, nous sommes assez bien équilibrés entre le côté mode et luxe classique de ce que nous faisons. »