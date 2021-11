Les populations ibériques sont consolidées

13/11/2021 à 16h00 CET

Le gypaète barbu se rétablit en Espagne. Les populations ibériques se consolident peu à peu. Le projet Monirepro QH, développé par la Fondation pour la conservation du gypaète barbu (FCQ), a promu des mesures qui contribuent à l’amélioration de la productivité naturelle, la colonisation de nouveaux territoires, l’amélioration des ressources trophiques et l’acceptation des espèces de l’espèce, en danger d’extinction. L’objectif est de parvenir à la récupération complète de cette espèce emblématique de la péninsule ibérique.

Monirepro QH est un projet national. Actuellement les travaux sont effectués dans différents territoires de la Sierra de Gredos, du système ibérique de Teruel, des monts Cantabriques et des Pyrénées. Il est financé par la Fondation Biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique. Monirepro QH a également été possible grâce au soutien des quatre gouvernements autonomes impliqués dans le rétablissement de l’espèce : Aragon, Asturias, Cantabria et Castilla León.

Après la disparition progressive du gypaète barbu de la péninsule ibérique tout au long du XXe siècle, un reprise démographique lente mais régulière. Le décollage a commencé dans la région des Pyrénées.

Ce rétablissement de l’espèce a également été possible grâce au renforcement des spécimens en projets de réintroduction. Selon la FCQ, ces actions permettent d’espérer une reprise partielle dans une grande partie des montagnes ibériques.

Amélioration de la reproduction de l’espèce en Aragon

Amélioration de la reproduction de l’espèce en AragonLes actions développées et les résultats obtenus grâce au projet Monirepro QH ont été :

–Amélioration de la structure et de la composition des nids des gypaètes barbus grâce à l’apport de laine de mouton. Une fois le manque de laine de mouton détecté dans les Pyrénées et voyant l’importance d’un bon nid dans le succès reproducteur, la laine a été fournie dans 92 territoires de gypaètes barbus dans les Pyrénées, le système ibérique et les Picos de Europa, vérifiant son utilisation, notamment dans les premières phases de la chaleur et de la construction du nid. Cet aspect a contribué à améliorer les résultats de la reproduction en Aragon, avec le vol cette année de 30 poulets.

–Sélection de sites pour « hacking & rdquor; dans le Système Ibérique et la Sierra de Gredos. Le « hacking & rdquor; ou l’élevage en plein air dans l’isolement humain est une technique visant à la libération progressive des spécimens pour réaliser leur installation et leur réintroduction. Grâce à des études d’habitats préalablement réalisées par la FCQ, il a été évalué quels sites présentaient des aspects tels que les meilleures conditions d’isolement, l’accessibilité des techniciens, les ressources trophiques et le faible risque de menaces.

–Mise en place de techniques d’attraction sociale dans la Sierra de Gredos. Cette année, trois leurres très réalistes ont été placés à des endroits stratégiques, où les gypaètes barbus sont les vedettes dans des colonies temporaires de la Sierra de Cazorla ou des Pyrénées. L’objectif est le règlement définitif de ces spécimens.

–Processus d’autorisation des aires de stockage et conventions de garde avec le secteur de l’élevage moutons dans les territoires occupés par le gypaète barbu. Le gouvernement d’Aragon a autorisé cinq zones de stockage de cadavres pour les éleveurs et des accords de garde ont été signés dans les Pyrénées et le système ibérique à Saragosse avec les éleveurs et avec une association intéressée par l’alimentation complémentaire des oiseaux de proie nécrophages.

30 poulets lâchés dans les Picos de Europa depuis 2010

30 poulets lâchés dans les Picos de Europa depuis 2010La FCQ, créée en 1995, promeut et développe projets pour la conservation du gypaète barbu ainsi que des habitats de montagne dans lequel vit l’espèce. Aussi la compréhension du fonctionnement de la biodiversité pour la protéger d’une approche de revitalisation du milieu rural.

Cette organisation non gouvernementale (ONG), déclarée d’utilité publique, qui se consacre à la promotion et au développement de projets de conservation, gestion, recherche, éducation à l’environnement, développement rural et écotourisme dans les habitats de montagne où vit le gypaète barbu.

La Fondation Biodiversité soutient les initiatives de conservation développées par la FCQ depuis 2006, démontrant ainsi son engagement envers le rétablissement de cette espèce, emblème de la conservation des montagnes de la péninsule ibérique.

Parmi les projets promus par la FCQ se démarque le réintroduction de l’espèce dans le parc national des Picos de Europa, où il avait disparu il y a plus d’un demi-siècle. Jusqu’à présent, 30 spécimens des Pyrénées ont été relâchés dans les Picos de Europa, 19 femmes et 11 hommes. Cet été, les dernières sorties ont été faites, cinq poulets : ‘Aurora’, ‘Dries’, ‘Lucia’, ‘Hanna’ et ‘Alba’.

Ces dernières années, le présence sporadique dans les Pics d’Europe de gypaètes barbus majoritairement des Pyrénées, mais aussi d’Andalousie et de la Communauté Valencienne.

Le projet de réintroduction du gypaète barbu dans les Picos de Europa a commencé en 2010, lorsque les deux premiers spécimens ont été relâchés. L’année dernière, la première reproduction réussie a été enregistrée dans le parc national après sept décennies d’absence, avec le couple « Deva » et « Casanova ». Le gypaète barbu est une espèce déclarée en danger d’extinction en Espagne.

Site Internet de la FCQ : https://quebrantahuesos.org

Cela peut vous intéresser : Cinq nouveaux gypaètes barbus volent déjà dans les Picos de Europa

Photo principale : FCQ