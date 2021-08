Les populistes pro-familiaux peuvent-ils réellement changer le GOP ? 10z viral

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, Conn Caroll, rédactrice en chef des commentaires de l’examinateur de Washington, se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de son récent article, “JD Vance et les populistes nationaux” et de la façon dont le GOP réoriente son approche pour équilibrer le PIB et le capital social.

« La droite populiste et la gauche populiste peuvent s’entendre sur des choses comme les crédits d’impôt pour enfants et elles peuvent s’entendre sur des choses en bout de ligne… mais je ne pense pas que la gauche populiste soit d’accord avec ce que vous venez de dire. Je ne pense pas que la gauche populiste se considère vraiment comme américaine. Il n’a pas le même respect pour le pays et pour le système », a noté Jashinsky.

“La gauche ne l’a jamais fait”, a convenu Carroll. « Il y avait une raison pour laquelle Bernie Sanders est allé en Russie pour sa lune de miel. Il y a une raison pour laquelle vous allez sur les campus universitaires et vous voyez, des T-shirts avec Che Guevara dessus. La gauche ne s’est jamais considérée comme américaine. Ils ont toujours grincé des dents devant le nationalisme et le patriotisme.

Le mariage, a noté Carroll, devrait également être au premier plan de cette conversation.

«La gauche est au mieux ambivalente à propos de la famille. Ils sont au mieux ambivalents à propos du mariage », a déclaré Carroll. “Ils le voient vraiment comme une option au menu que les gens ont tous et non comme quelque chose que nous devrions essayer de protéger et de préserver.”

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/08/Carroll.mp3

