Les porte-avions du futur transporteront plus de drones que d’avions

04/09/2021 à 09:43 CEST

SPORT.es

Près des deux tiers des avions volant à partir de porte-avions de la marine américaine pourraient un jour être sans pilote, y compris la possibilité de drones de combat. Comme l’armée de l’air, la marine Adoptez une approche «famille de systèmes» pour votre programme de domaine aérien Next Generation, ou NGAD, qui utilisera des avions, des capteurs et d’autres équipements qui se complètent et travaillent ensemble pour prévenir les menaces.

Le contre-amiral Gregory Harris, directeur de la guerre aérienne des opérations navales, a déclaré mardi lors d’un événement de la Ligue navale. «Nous nous attendons à ce que cette famille de systèmes soit un mélange de systèmes avec et sans pilote à ce stade, théoriquement regardant et conduisant vers une division sans pilote / habitée 40-60. Et finalement changer cela en une division 60-40 sans pilote / sans pilote.».

Les chefs de service ont annoncé en novembre qu’ils souhaitaient qu’une escouade de 20 drones ravitailleurs MQ-25A révolutionne les ailes aériennes des porte-avions. La Marine étudie comment le drone, capable de ravitailler les aéronefs en vol et de mener des opérations de renseignement, surveillance et reconnaissance, amplifie les opérations de l’aile aérienne du porte-avions.