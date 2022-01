Les portées dans Battlefield 2042 semblent affecter le recul de l’arme, pour une raison quelconque

Si tu as joué Champ de bataille 2042 depuis sa sortie en novembre de l’année dernière, vous serez sans aucun doute parfaitement conscient que l’un des problèmes du jeu a été le comportement incohérent de l’attachement des armes, qui a été un facteur majeur dans la mauvaise réception de son jeu de tir.

Certains de ces problèmes se sont manifestés par des descriptions de pièces jointes trompeuses, où ils feraient le contraire de ce qui est indiqué. D’autres cas ont vu certains attachements inefficaces pour remplir la fonction qu’ils sont censés remplir.

DICE a finalement corrigé quelques-unes de ces erreurs dans les correctifs suivants, mais il semble que le problème n’ait pas été entièrement résolu. Comme l’a relevé Zodhr, l’utilisateur de Reddit, le recul de l’arme dans Battlefield 2042 semble être influencé d’une manière ou d’une autre par la sélection de la vue et de la portée.

Comme vous pouvez le voir dans leur vidéo ci-dessous; en utilisant le fusil d’assaut AK24, le passage du viseur du Fusion Holo au XDR Holo réduit le recul vertical d’environ 25 %. Cela ne devrait évidemment pas se produire, car aucune des étendues de Battlefield 2042 n’a – en théorie – de propriétés affectant le recul.

Il convient de noter que dans les deux cas, Zodhr a fixé au canon le frein de bouche tactique Arcom, conçu pour réduire le recul. Il est possible que le menu Plus soit lui-même buggé et n’ait initialement appliqué l’effet du frein de bouche qu’après le changement de viseur.

Le même problème est probablement également responsable d’un problème similaire avec les poignées d’armes. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous d’iFlyAircraft, le fusil d’assaut M5A3 a différentes valeurs de recul vertical lors du basculement entre le Cobra Grip et le LWG Grip – qui devraient tous deux avoir le même effet, selon la description du jeu.

En effet, la vidéo montre qu’un compensateur est attaché, il est donc possible que lui aussi n’ait son effet appliqué qu’après le changement de poignée. Quelle que soit la cause, c’est évidemment un problème qui doit être résolu.

Alors que les développeurs de DICE reviennent des vacances, nous nous attendons à entendre bientôt quelque chose sur les plans du studio pour le jeu en 2022. Pour l’instant, nous obtenons plus de connaissances sur Battlefield 2042.