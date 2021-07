Les portefeuilles mobiles, les cartes-cadeaux numériques et les récompenses ont facilité les achats, selon un rapport

L’Inde est toujours un marché très axé sur les liquidités où l’industrie du paiement numérique en est encore à ses balbutiements.

De plus en plus de personnes utilisent désormais des portefeuilles numériques pour effectuer des achats, ce qui a finalement facilité leurs achats. De nombreux Indiens se tournent désormais vers les paiements numériques et sans contact, ce qui a remodelé l’expérience d’achat des gens, selon une enquête de Blackhawk Network. L’enquête – Global Digital Payments, menée par la société, a analysé l’évolution des préférences de paiement des consommateurs dans neuf zones géographiques, y compris l’Inde au cours de la dernière année. Prenant les réponses de plus de 13 000 acheteurs, l’étude a révélé que 94 % des personnes pensaient que les paiements numériques leur avaient facilité les achats.

Il ne fait aucun doute que les achats en ligne sont devenus une tendance qui ne cesse de croître chaque année. Selon l’enquête, 93% des répondants indiens préfèrent désormais utiliser régulièrement des portefeuilles numériques par rapport à leurs homologues mondiaux. La pandémie de Covid-19 a sûrement donné une impulsion à l’adoption des portefeuilles numériques en Inde, car les gens adoptent de plus en plus de moyens pour effectuer des transactions à partir de leurs appareils mobiles. Non seulement pour les achats en ligne, il a été observé que les gens préfèrent acheter des produits auprès de détaillants qui leur permettent de faire des achats numériques. “L’enquête révèle que 69% des personnes interrogées achèteront plus fréquemment chez les détaillants qui acceptent les paiements numériques”, lit-on dans la note de presse.

Theresa McEndree, responsable mondiale du marketing, Blackhawk Network, a déclaré : « Avec l’adoption généralisée des portefeuilles mobiles, des cartes-cadeaux numériques, des récompenses et des points de fidélité, les consommateurs recherchent de plus en plus des détaillants qui ont adopté les paiements numériques et sans contact. » Notamment, l’Inde est toujours un marché très axé sur les liquidités où l’industrie du paiement numérique est encore à ses balbutiements, cependant, le rapport note qu’elle évolue rapidement. Au cours de la dernière année, les opportunités pour les détaillants se sont multipliées et les consommateurs préfèrent les détaillants qui offrent des paiements numériques rapides, transparents et sécurisés.

La pandémie étant un catalyseur majeur pour l’évolution des dépenses des consommateurs ainsi que des modes de paiement, les détaillants ne peuvent pas se permettre d’ignorer les options de paiement numérique, a ajouté McEndree. « Dans l’ensemble, cela représente une opportunité pour les détaillants d’aider les consommateurs à rendre les habitudes de dépenses potentiellement temporaires plus permanentes », a déclaré Radhakrishna Venketeshwaran, vice-président, responsable du centre de développement stratégique, produits et ingénierie, Blackhawk Network.

