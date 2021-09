Les portes de jeux vidéo sont difficiles à développer et à concevoir. Voici pourquoi.

in

Les portes sont si courantes dans le monde réel que vous ne vous arrêtez probablement pas pour réfléchir à la façon de les faire fonctionner.

Mais pour les concepteurs de jeux vidéo, ce n’est pas le cas. Pour qu’une porte de jeu vidéo soit réelle, il faut une tonne de travail difficile. Les portes de jeux vidéo doivent interagir de manière transparente avec leur environnement, avoir un sens logique et avoir une belle apparence. Ils doivent trouver un équilibre délicat entre la précision du monde réel et la jouabilité. Tous ces facteurs signifient que la conception d’une porte nécessite généralement le travail de tous les départements d’une société de jeux.

Et différents types de portes nécessitent différentes quantités de travail.

Niveaux officieux de difficulté de porte.Edward Vega

Niveau zéro : Pas de portes. C’est la voie la plus simple, et de nombreux jeux empruntent cette voie. Même les jeux qui ont des portes ont souvent de nombreuses zones qui éliminent complètement les portes parce qu’ils veulent éviter les maux de tête.

Pourquoi mettre des portes quand vous pouvez garder votre santé mentale à la place ?World of Warcraft/Blizzard Entertainment (joué par Edward Vega)

Niveau un : Portes de proximité. Ce sont les types de portes que vous trouverez dans un jeu de science-fiction comme Halo. Ils glissent généralement sur eux-mêmes, de sorte qu’ils n’interagissent avec aucun autre objet de la scène. Ces portes sont essentiellement des portes, mais avec l’obstacle que vous ne pouvez pas voir ce qu’il y a de l’autre côté jusqu’à ce que vous soyez à proximité.

Ces portes apparaissent souvent dans les jeux de science-fiction car elles semblent futuristes, mais c’est leur facilité de mise en œuvre qui en fait un incontournable. Halo Reach/Microsoft Game Studios (joué par Edward Vega)

Niveau deux : Des portes qui ressemblent à des portes du monde réel. La porte doit basculer en avant et en arrière. Comment réagit la porte s’il y a un objet sur son chemin ? La porte peut-elle se verrouiller ? Les personnages ennemis et les personnages compagnons savent-ils élaborer des stratégies autour de la porte ?

Les personnages du jeu ne touchent généralement pas physiquement la porte, mais ils peuvent effectuer un geste du bras qui suggère qu’ils l’ouvrent ou la ferment.

La caméra peut également conduire à l’intentionnalité dans le gameplay. Alors que le personnage ne fait pas face à la porte, la caméra l’est, donc cela ne semble pas étrange que nous puissions toujours l’ouvrir.Hitman/IO Interactive (joué par Edward Vega)

Troisième niveau : Des portes qui ressemblent à des portes et des personnages du monde réel interagissent avec elles. Ces portes présentent toutes les difficultés des portes de niveau deux ainsi que le défi supplémentaire des interactions perçues.

Pour rendre les interactions réalistes, les animateurs doivent animer minutieusement les mains des personnages en donnant l’impression qu’ils saisissent et lâchent des objets, comme des poignées de porte. Une fois l’animation terminée, les développeurs doivent trouver le meilleur moyen de passer en toute transparence entre les animations prédéfinies et le contrôle du joueur humain.

Ces portes sont un effort maximum.The Last of Us Part II/Sony Interactive Entertainment (joué par Edward Vega)

Ces mêmes défis surgissent lorsque vous essayez d’ajouter presque n’importe quel élément à un jeu. Les portes sont dures parce que tout le développement de jeux est difficile.

Comme toute grande œuvre d’art, le sang, la sueur et les larmes qui pénètrent dans les portes sont souvent invisibles. Les meilleures portes sont celles qui fonctionnent parfaitement et passent inaperçues.

