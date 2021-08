Les Portland Timbers accueillent le Real Salt Lake lors de la 24e journée

08/07/2021 à 04:30 CEST

Le Bois de Portland jouera son vingt-quatrième match en Major League Soccer contre le Véritable lac salé, qui aura lieu ce dimanche à 16h30 dans le Parc de la Providence.

Le Bois de Portland Il affronte la rencontre de la vingt-quatrième journée en voulant ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui Tremblements de terre de San José à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 16 matchs disputés à ce jour, avec 20 buts pour et 27 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Véritable lac salé a obtenu une égalité à double sens contre LA Galaxie, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les 16 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté cinq avec un bilan de 24 buts marqués contre 17 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Bois de Portland Il a réalisé un bilan de cinq victoires, deux défaites et un nul en huit matchs joués dans son domaine, de sorte qu’on ne pourra pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Véritable lac salé Il a gagné deux fois et perdu trois fois en sept matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Bois de Portland pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Parc de la Providence et le bilan est de quatre victoires, trois défaites et six nuls en faveur de la Bois de Portland. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Bois de Portland et le Véritable lac salé dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et s’est terminé par un résultat de 2-1 pour le Véritable lac salé.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, nous voyons qu’entre le Bois de Portland et le Véritable lac salé il y a une différence d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la huitième place avec 20 points au classement. Quant au rival, le Véritable lac salé, est en septième position avec 21 points.