Les Portland Timbers accueillent le Real Salt Lake lors de la trente-sixième journée

25/09/2021 à 4h30 CEST

Dimanche prochain à 04h30 se jouera le match de la trente-sixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Bois de Portland et à Véritable lac salé dans le Parc de la Providence.

Les Bois de Portland des visages renforcés pour la rencontre de la trente-sixième journée après s’être imposé dans son domaine par le score de 2-1 à Los Angeles FC dans le Parc de la Providence, avec tant de Fochive et Asprilla. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 25 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 36 buts pour et 42 contre.

Du côté des visiteurs, le Véritable lac salé a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Sondeurs de Seattle dans son fief et le Tremblements de terre de San José hors de son terrain, 1-0 et 3-4 respectivement, il espère donc répéter le résultat, désormais dans le fief de la Bois de Portland. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 10 et a un bilan de 41 buts marqués contre 35 buts reçus.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Bois de Portland a gagné sept fois, a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Véritable lac salé, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Parc de la Providence. A la maison, le Véritable lac salé Il a un bilan de trois victoires, sept défaites et deux nuls en 12 matchs joués, donc en théorie cela pourrait être un match favorable pour le Bois de Portland Ajoutez un résultat positif à la maison.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Bois de Portland, les chiffres indiquent trois défaites et six nuls pour l’équipe à domicile. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Véritable lac salé. La dernière fois qu’ils ont affronté le Bois de Portland et le Véritable lac salé dans cette compétition c’était en août 2021 et le match s’est conclu sur un score de 3-2 en faveur du Bois de Portland.

A ce moment, le Bois de Portland il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. Les Bois de Portland Il a 37 points dans le casier, se classant cinquième. Pour sa part, Véritable lac salé il compte 36 points et occupe la sixième position du classement.