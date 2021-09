Les Portland Timbers ajoutent trois points à leur casier contre le Houston Dynamo (0-2)

09/04/2021 à 04:06 CEST

Les Bois de Portland joué et a remporté 0-2 le match de samedi dernier dans le Stade BBVA Compass. Les Dynamo de Houston Il a affronté le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre Minnesota United. Pour sa part, Bois de Portland perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le Austin FC. Grâce à ce résultat, l’équipe de Portland est sixième, tandis que le Dynamo de Houston Il est treizième à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui Bois de Portland, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Chara à la 15e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Portland d’augmenter le score, ce qui a augmenté les différences mettant le 0-2 sur un penalty de la mûre à la 20e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 0-2 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Dynamo de Houston sauté du banc Dorsey, Quintero, Bajamitch, couronner et Junqua remplacement Jones, Pasher, Lundqvist, Mémo Rodriguez et Picault, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Loria, Zambrano, Tuiloma, Valéri et Châtain, qui est entré par Asprilla, Fochive, Bonilla, Blanc et Chara.

L’arbitre a donné un carton jaune à Parker par l’équipe de Houston déjà Bravo, Zambrano et Mabiala par l’équipe de Portland.

Avec 30 points, l’équipe de Giovanni Savarese a été placé à la sixième place du classement, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que l’équipe dirigée par Onglet Ramos il était en treizième position avec 19 points à la fin du match.

Le lendemain de la Major League Soccer, le Dynamo de Houston jouera contre lui Austin FC, Pendant ce temps, il Bois de Portland affrontera contre Whitecaps de Vancouver.

Fiche techniqueDynamo de Houston :Nelson, Hadebe, Parker, Lundqvist (Bajamich, min.75), Valentin, Jones (Dorsey, min.46), Memo Rodríguez (Corona, min.79), Vera, Picault (Junqua, min.79), Maxi Urruti et Pasher (Quintero, min. 49)Bois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Mabiala, Bravo, Bonilla (Tuiloma, min.69), Chará (Moreno, min.83), Fochive (Zambrano, min.69), Blanco (Valeri, min.83) , Asprilla ( Loria, min.63), Chará (Moreno, min.83) et MoraStade:Stade BBVA CompassButs:Chará (0-1, min. 15) et Mora (0-2, min. 20)