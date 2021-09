Les Portland Timbers conservent leurs trois points après avoir battu le Los Angeles FC 1-2

30/09/2021 à 6h44 CEST

Les Bois de Portland joué et gagné 1-2 le match de jeudi dernier dans le Stade Banc de Californie. Les Los Angeles FC a affronté le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui Tremblements de terre de San José par un score de 2-0. Pour sa part, Bois de Portland gagné lors de leurs deux derniers matchs de la compétition contre lui Véritable lac salé et le Los Angeles FC, par 6-1 et 2-1 respectivement. Après le match, l’équipe de Los Angeles est neuvième, tandis que le Bois de Portland il est quatrième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour le Bois de Portland, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Chara, concluant la première période avec le résultat de 0-1.

Après la mi-temps du match, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe de Los Angeles, qui a mis les tables avec un but de Danny Mousovski à 56 minutes. Mais plus tard, l’équipe de Portland à la 60e minute a avancé son équipe grâce à un but de Asprilla, terminant le match avec un score final de 1-2.

Le technicien de la Los Angeles FC, Bob Bradley, a donné accès au champ à Danny Mousovski, Kim Moon Hwan, Farfan et duc Bryce remplacement Palais, Ngalina, Ibeagha et Ginella, tandis que de la part du Bois de Portland, Giovanni Savarese remplacé Valéri, Fochive, Châtain, Niezgoda et Loria pour Blanc, Des murs, Chara, la mûre et Asprilla.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Palais et Arango, du Los Angeles FC et trois à Des murs, Asprilla et Valéri du Bois de Portland.

Avec cette victoire, l’équipe de Giovanni Savarese occupait la quatrième place avec 43 points, en position d’accès à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que l’équipe menée par Bob Bradley il était à la neuvième place avec 33 points à la fin du match.

Fiche techniqueLos Angeles FC :Blackman, Murillo, Ibeagha (Farfan, min.46), Mamadou Fall, Atuesta, Ginella (Bryce Duke, min.85), Cifuentes, Edwards, Palacios (Danny Musovski, min.46), Ngalina (Kim Moon-Hwan, min. .46) et ArangoBois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Mabiala, Bravo, Van Rankin, Chará (Moreno, min.75), Paredes (Fochive, min.75), Blanco (Valeri, min.53), Chará (Moreno, min. .75) , Asprilla (Loria, min.87) et Mora (Niezgoda, min.87)Stade:Stade Banc de CalifornieButs:Chará (0-1, min. 46), Danny Musovski (1-1, min. 56) et Asprilla (1-2, min. 60)