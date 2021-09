Les Portland Timbers conservent leurs trois points face au Los Angeles FC (2-1)

20/09/2021 à 04h01 CEST

Les Bois de Portland a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Los Angeles FC ce lundi dans le Parc de la Providence. Les Bois de Portland Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel organisé contre lui Rapides du Colorado. Pour sa part, Los Angeles FC a remporté le Austin FC par 1-2 et auparavant il l’a fait aussi, avant le Véritable lac salé 3-2 et cumule trois victoires d’affilée dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Los Angeles s’est placée en huitième position à l’issue du match, tandis que le Bois de Portland est cinquième.

Le match a débuté de manière excellente pour l’équipe de Portland, qui a ouvert le score grâce à un but de Asprilla à la 21e minute. Cependant, le Los Angeles FC à la 27e minute, il a fait match nul grâce à un but sur penalty de Arango, concluant la première période avec le résultat de 1-1.

Après la moitié de la rencontre est venu le but pour lui Bois de Portland, qui a pris de l’avance avec un peu de Fochive à 68 minutes, terminant le match avec le résultat de 2-1.

L’entraîneur de la Bois de Portland a donné accès à Valéri, Fochive, Châtain, Loria et Niezgoda pour Des murs, Asprilla, Chara, Blanc et la mûre, Pendant ce temps, il Los Angeles FC a donné le feu vert à Danny Mousovski, Bénédiction, Palais et duc Bryce, qui est venu remplacer Ginella, Edwards, Ibeagha et Cifuentes.

Dans le match, l’arbitre a averti de quatre cartons jaunes seulement au Bois de Portland. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Mabiala, Blanc, Bravo et Valéri.

Avec cette victoire, le Bois de Portland il monte à 37 points et se place à la cinquième place du classement, occupant une place qualificative pour une place en playoffs pour le titre. Pour sa part, Los Angeles FC il reste avec 33 points avec lesquels il a atteint cette trente-quatrième journée de compétition.

Fiche techniqueBois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Mabiala, Bravo, Van Rankin, Paredes (Valeri, min.61), Chará (Moreno, min.78), Blanco (Loria, min.78), Asprilla (Fochive, min. .61) , Chará (Moreno, min.78) et Mora (Niezgoda, min.87)Los Angeles FC :Romero, Murillo, Mamadou Fall, Ibeagha (Palacios, min.76), Crisostomo, Ginella (Danny Musovski, min.75), Cifuentes (Bryce Duke, min.85), Edwards (Blessing, min.75), Kim Moon- Hwan, Rodriguez et ArangoStade:Parc de la ProvidenceButs:Asprilla (1-0, min. 21), Arango (1-1, min. 27) et Fochive (2-1, min. 68)