Les Portland Timbers ont trois points après avoir dépassé le LA Galaxy (3-0)

22/05/2021 à 23:36 CEST

le Bois de Portland a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à Galaxie lors de la réunion tenue dans le Parc Providence ce samedi. le Bois de Portland Il est arrivé au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 0-2 contre Tremblements de terre de San Jose. En ce qui concerne l’équipe de Los Angeles, le LA Galaxy a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Austin FC et le Los Angeles FC, 2-0 et 2-1 respectivement. Avec ce résultat, l’équipe de Portland est sixième, tandis que le Galaxie il est deuxième après la fin du match.

Le match a bien débuté pour l’équipe de Portland, qui a débuté à la Parc Providence grâce à un objectif de la mûre, terminant ainsi la première partie avec le score de 1-0.

En seconde période est venu le but pour lui Bois de Portland, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un autre la mûre, complétant ainsi un doublé à 60 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Bois de Portland, qui a augmenté le score avec un but du point de penalty de Valeri à la 69e minute, enfin, le match s’est terminé par un 3-0 dans la lumière.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Bois de Portland ils entrèrent la mûre, Loria, Zambrano, Mcgraw Oui Physique remplacer pôle, Asprilla, Chará, Valeri Oui Ebobisse, Pendant ce temps, il Galaxie a donné accès à Klještan, Nick Depuy, Zubak, Dunbar Oui Saldana pour Grandsir, Alvarez, Cabral, Deux saints Oui Lletget.

Pendant le match joué dans le Parc Providence, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune pendant tout le duel. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à Williams, par l’équipe de Los Angeles.

Avec cette victoire, le Bois de Portland parvient à monter à neuf points et reste en mesure d’accéder à une place à élimination directe pour le titre, tandis que le Galaxie reste avec 12 points.

Fiche techniqueBois de Portland:Ketterer, & Zcaron; upari & cacute;, Tuiloma, Bravo, Van Rankin, Chará (Zambrano, min.72), Williamson, Valeri (Mcgraw, min.81), Asprilla (Loria, min.46), Ebobisse (Bodily, min.81) et Polo (Mora, min.45)LA Galaxy:Bond, Williams, Steres, Villafaña, Araujo, Lletget (Saldana, min 81), Dos Santos (Dunbar, min 80), Alvarez (Nick Depuy, min 46), Cabral (Zubak, min 70), Grandsir ( Klještan, min 40) et ChicharitoStade:Parc ProvidenceButs:Mora (1-0, min.47), Mora (2-0, min.60) et Valeri (3-0, min.69)