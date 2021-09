Les Portland Timbers restent avec les trois points contre le Real Salt Lake (6-1)

26/09/2021 à 6h30 CEST

Les Bois de Portland signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Véritable lac salé lors du duel joué dans le Parc de la Providence ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 6-1. Les Bois de Portland Il est venu au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 2-1 contre le Los Angeles FC. En ce qui concerne l’équipe de l’Utah, le Véritable lac salé a remporté le Sondeurs de Seattle 1-0 et l’avait déjà fait aussi, contre le Tremblements de terre de San José par 3-4. Avec ce résultat, l’ensemble de Portland est quatrième, tandis que le Véritable lac salé il est septième après la fin du match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Portland, qui a débuté à la Parc de la Providence avec un objectif de la mûre à la 27e minute. Bois de Portland à la 36e minute avec un but de Asprilla. Mais plus tard le Véritable lac salé s’est approché du tableau d’affichage grâce à un but de Kreilach peu avant la fin, plus précisément en 41, clôturant ainsi la première période avec un 2-1 à la lumière.

La deuxième mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe de Portland, qui a augmenté son score par rapport à son adversaire grâce à un but de Chara quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 49. Par la suite, les locaux ont de nouveau marqué avec un but de Chara à la 68e minute qui a établi le 4-1 en faveur de Bois de Portland. Il a noté à nouveau le Bois de Portland à la minute 85 au moyen d’un but de Niezgoda. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe de Portland, qui a augmenté les distances établissant 6-1 grâce à un but de Des murs quelques instants avant le coup de sifflet final, en 88, concluant le duel avec le résultat de 6-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Bois de Portland qui sont entrés dans le jeu étaient Des murs, Châtain, Niezgoda, Loria et Valéri remplacement Fochive, Asprilla, la mûre, Blanc et Chara, tandis que les changements dans le Véritable lac salé Ils étaient Poudre, Menendez, juillet et Milan Iloski, qui est entré pour remplacer Datkovi & cacute;, Meram, Ruiz et Mendez.

L’arbitre a décidé de mettre en garde trois joueurs. De la part des joueurs de la Bois de Portland le carton jaune est allé à Chara et par le Véritable lac salé admonesté Ruiz et Content de.

Avec cette bonne performance, le Bois de Portland Il compte déjà 40 points en Major League Soccer et reste à la quatrième place du classement, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, Véritable lac salé il reste avec 36 points, également en accès à une place qualificative pour le titre, avec lequel il affrontait cette trente-sixième journée.

Le lendemain de la compétition, le Bois de Portland jouera contre lui Los Angeles FC, Pendant ce temps, il Véritable lac salé affrontera LA Galaxie.

Fiche techniqueBois de Portland :Steve Clark, & Zcaron;upari & cacute;, Tuiloma, Bravo, Van Rankin, Fochive (Paredes, min.75), Chará (Valeri, min.86), Blanco (Loria, min.80), Chará (Valeri, min. .86) , Asprilla (Moreno, min.75) et Mora (Niezgoda, min.80)Véritable lac salé :Ochoa, Holt, Datkovi & cacute; (Powder, min.46), Glad, Ruiz (Julio, min.77), Everton, Rusnák, Meram (Menéndez, min.63), Herrera, Méndez (Milan Iloski, min.89) et KreilachStade:Parc de la ProvidenceButs:Mora (1-0, min. 27), Asprilla (2-0, min. 36), Kreilach (2-1, min. 41), Chará (3-1, min. 49), Chará (4-1, min. 68), Niezgoda (5-1, min. 85) et Paredes (6-1, min. 88)