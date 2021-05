Les Portland Trail Blazers battent les Boston Celtics 119-129

05/03/2021 à 04:54 CEST

Portland Trail Blazers a réussi à gagner à domicile pour Celtics de Boston par 119-129 dans une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre San Antonio Spurs par 143-140. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à l’extérieur contre Filets de Brooklyn par 109-128, donc après le match, ils ont terminé une séquence de cinq victoires consécutives. Portland Trail Blazers, avec ce résultat, est lié aux matchs gagnés avec des positions de barrage avec 36 matchs gagnés sur 64 joués, tandis que Celtics de BostonAprès le match, il continue en play-off positions avec 34 matchs gagnés sur 65 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été dominé par les joueurs des Portland Trail Blazers, ils ont atteint une différence de neuf points (7-16) et ont terminé avec un 32-34. Ensuite, au cours du deuxième quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 39-37. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 71-71 dans l’électronique.

Le troisième quart a de nouveau présenté les deux équipes, avec des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-32 et un total de 98-103. Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe visiteuse s’est distancée dans la lumière, a marqué l’écart maximum (10 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 21-26. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score de 119-129 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Portland Trail Blazers a été cimenté à partir de 26 points, 13 passes et six rebonds de Damian Lillard et les 33 points, cinq passes et cinq rebonds de Cj Mccollum. Les 33 points, cinq passes et deux rebonds de Jayson Tatum et les 16 points, quatre passes et 11 rebonds de Jaylen marron ils n’étaient pas assez pour Celtics de Boston A remporté le match.

Dans le prochain affrontement de la compétition Celtics de Boston va affronter Orlando Magic dans le Centre Amway, tandis que le prochain jeu de Portland Trail Blazers sera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.