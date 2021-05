Les Portland Trail Blazers gagnent 109-123 contre les Denver Nuggets

23/05/2021 à 10h47 CEST

Portland Trail Blazers a réussi à gagner Pépites de Denver loin par 109-123 lors du premier tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de Portland Trail Blazers, le match nul se termine par un résultat de 0-1.

Au cours du premier trimestre, les joueurs des Portland Trail Blazers ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé une course de 12-2 et ont réalisé la différence maximale (cinq points) à la fin du trimestre pour terminer avec un résultat de 30-35. Après cela, au deuxième trimestre, il y a eu un retour des locaux et ils ont eu une différence maximale de six points (57-51) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 31-23. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 61-58 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Portland Trail Blazers Ils ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, ils ont obtenu un partiel de 14-2 dans ce quart-temps et ont réalisé la différence maximale (10 points) à la fin du quart jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 25-38. et un total de 86 à 96. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés dans le jeu électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-0 et ont atteint une différence de 15 points (103-118) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 23-27. Après tout cela, le duel s’est terminé sur un score de 109-123 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Portland Trail Blazers était dû en partie grâce à 34 points, 13 passes décisives et deux rebonds de Damian Lillard et les 16 points, cinq passes et 12 rebonds de Jusuf Nurkic. Les 34 points, une passe et 16 rebonds de Nikola Jokic et les 25 points et neuf rebonds de Michael Porter ils n’étaient pas suffisants pour Pépites de Denver pourrait gagner la partie.

Lors du prochain affrontement, les deux équipes mesureront à nouveau leurs forces, cette fois Ball Arena dans le deuxième jeu de la série. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.