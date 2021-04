Les Portland Trail Blazers ont battu le Thunder d’Oklahoma City 133-85

04/04/2021 à 06:51 CEST

Portland Trail Blazers Être à la maison Tonnerre d’Oklahoma City par 133-85 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les joueurs des Portland Trail Blazers avaient perdu à domicile contre Bucks de Milwaukee par 109-127. De leur côté, les Oklahoma City Thunder ont également perdu à domicile avec Soleils de phénix 140-103, terminant une séquence de quatre défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs. Apres le jeu, Portland Trail Blazers reste à l’une des places des barrages avec 30 matchs gagnés sur 49 joués, tandis que Tonnerre d’Oklahoma City il serait exclu des Play-offs avec 20 victoires en 49 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des joueurs des Portland Trail Blazers, en fait, ils ont réalisé une course de 14-0 au cours du quart et ont eu une différence maximale de 21 points (35-14) et ont terminé avec un résultat de 35. -19. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les sections locales ont augmenté leur différence et atteint une différence de 20 points (41-21) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-27. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 65 à 46 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, les joueurs de l’équipe locale ont à nouveau élargi leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 23-1 et ont augmenté l’écart à un maximum de 45 points (102-57) jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 39-13 et un 104-59 au total. Enfin dans le dernier trimestre Portland Trail Blazers Il a encore augmenté sa différence, en fait, il a réalisé un partiel 13-2 au cours de ce quart et a continué à gagner par 52 points (133-81) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 29-26. Enfin, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 133-85 en faveur de l’équipe locale.

Une grande partie de la victoire de Portland Trail Blazers a été cimenté à partir de 12 points, quatre passes et 17 rebonds de Enes Kanter et les 20 points, quatre passes et quatre rebonds de Cj Mccollum. Les 10 points et 14 rebonds de Moïse Brown et les 18 points, deux passes et cinq rebonds de Kenrich Williams ils n’étaient pas assez pour Tonnerre d’Oklahoma City A remporté le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Portland Trail Blazers sera contre LA Clippers dans le Staples Centerau prochain match, Tonnerre d’Oklahoma City cherchera la victoire contre Pistons de Detroit dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.