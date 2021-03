Les Portland Trail Blazers remportent la victoire contre les Raptors de Toronto 117-122

29/03/2021 à 04:20 CEST

Portland Trail Blazers battre hors de la maison Rapaces de Toronto 117-122 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Raptors de Toronto ont subi une défaite à domicile contre Soleils de phénix 100-104, complétant une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les Portland Trail Blazers battaient sur la route Orlando Magic par 105-112, donc après le match, ils ont accumulé quatre victoires d’affilée. Avec ce résultat, Portland Trail Blazers ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages avec 28 victoires en 46 matchs disputés. Pour sa part, Rapaces de TorontoAprès le match, il resterait hors des positions des barrages pour l’instant avec 18 victoires en 46 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a présenté les deux concurrents, avec des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart, bien que l’équipe locale se soit finalement distancée et ait terminé avec un résultat de 41-32. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de Portland Trail Blazers ils ont réussi à se rapprocher dans l’électronique, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 33-36. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 74-68 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les visiteurs ont réussi à regagner des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-0 et ont eu une différence maximale de sept points (82-89) et le quart s’est terminé par un résultat partiel de 10 à 23 et un total de 84 à 91. Enfin, au cours du dernier trimestre Rapaces de Toronto Il réduisait l’écart à la lumière, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 33-31. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 117-122 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

La victoire de Portland Trail Blazers a été construit sur 22 points, 11 passes et trois rebonds de Damian Lillard et les 23 points, cinq passes et sept rebonds de Cj Mccollum. Les 26 points, deux passes et huit rebonds de Pascal Siakam et les 19 points, trois passes et 10 rebonds de Og Anunoby ils n’étaient pas assez pour Rapaces de Toronto A remporté le match.

Après avoir remporté le match, dans le prochain match Portland Trail Blazers tu verras les visages avec Pistons de Detroit dans le Little Caesars Arena, tandis que Rapaces de Toronto sera mesuré avec Pistons de Detroit dans le Little Caesars Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.