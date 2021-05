Les Portland Trail Blazers remportent la victoire contre les San Antonio Spurs 124-102

09/05/2021 à 06:52 CEST

Portland Trail Blazers vaincu en tant que local San Antonio Spurs par 124-102 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Portland Trail Blazers avaient remporté la victoire à domicile contre Les Lakers de Los Angeles 106-101, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives, tandis que les San Antonio Spurs ont également remporté à l’extérieur de la maison pour Kings de Sacramento par 104-113. Portland Trail BlazersAprès le match, il reste en barrage avec 39 matchs gagnés sur 68 joués. Pour sa part, San Antonio Spurs il serait exclu des Play-offs avec 32 victoires en 67 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a mis en vedette les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart pour terminer avec 27-26. Après cela, le deuxième quart a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans la lumière jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 30-21. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 57-47 à l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale s’est distancée sur le tableau de bord, a eu une différence maximale de 16 points (65-49) jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 33-28 (et un total de 90-75). Enfin, au cours du dernier trimestre les locaux ont réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 12-2 et ont atteint une différence de 26 points (114-88), et le trimestre s’est terminé par un résultat partiel de 34-27. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 124-102 pour Portland Trail Blazers.

La victoire de Portland Trail Blazers a été construit sur 30 points, huit passes et quatre rebonds de Damian Lillard et les 27 points, deux passes et cinq rebonds de Cj Mccollum. Les 18 points, une passe et huit rebonds de Lonnie Walker et les 20 points, quatre passes et deux rebonds de Demar Derozan ils n’étaient pas assez pour San Antonio Spurs pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Portland Trail Blazers sera contre Houston Rockets dans le Centre de la mode. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, San Antonio Spurs cherchera la victoire contre Bucks de Milwaukee dans le Centre At & t. Consultez le calendrier complet de la NBA.