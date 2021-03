Les Portland Trail Blazers remportent la victoire contre Orlando Magic 105-112

27/03/2021 à 03:52 CET

Portland Trail Blazers a réussi à l’emporter sur Orlando Magic loin de chez soi par 105-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de battre à la maison pour Soleils de phénix par 112-111, alors que les visiteurs ont également gagné à domicile contre chaleur de Miami 122-125, complétant une séquence de trois victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Portland Trail BlazersAvec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 27 matchs gagnés sur 45 joués. Pour sa part, Orlando MagicAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 15 victoires en 45 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a été marqué par le leadership de l’équipe visiteuse, a marqué la différence maximale (trois3 points) à la fin du quart et a terminé avec un 32-35. Puis au deuxième trimestre Portland Trail Blazers a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a continué à gagner par 13 points (45-58) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 23-30. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 55-65 au compteur.

Au troisième trimestre Orlando Magic a réussi à se rapprocher de l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 11-0 jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 22-15 (et un 77-80 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Portland Trail Blazers Ils ont encore creusé leur différence, ont eu une différence maximale de sept points (94-101) et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 28-32. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 105-112 en faveur des visiteurs.

Le triomphe de Portland Trail Blazers était dû en partie grâce à 15 points et 15 rebonds de Enes Kanter et les 22 points, sept passes et cinq rebonds de Cj Mccollum. Les 14 points, quatre passes et 15 rebonds de Bouleau de Khem et les 22 points, quatre passes et six rebonds de Chuma okeke ils n’étaient pas assez pour Orlando Magic pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match de la compétition, Orlando Magic tu verras les visages avec Les Lakers de Los Angeles dans le Staples Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Portland Trail Blazers jouera contre Rapaces de Toronto dans le Amalie Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.