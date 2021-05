Les Portland Trail Blazers remportent la victoire sur les Houston Rockets 140-129

11/05/2021 à 07:20 CEST

Portland Trail Blazers vaincu en tant que local Houston Rockets par 140-129 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre San Antonio Spurs par 124-102, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de cinq victoires d’affilée. D’autre part, les visiteurs perdus loin de chez eux avec Jazz de l’Utah par 124-116, donc après le match, ils ont accumulé sept défaites d’affilée. Portland Trail Blazers, après le match, ils restent en barrages avec 40 matchs gagnés sur 69 joués, tandis que Houston Rockets il serait exclu des play-offs avec 16 matchs gagnés sur 69 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, les joueurs des Portland Trail Blazers étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu une course de 19-2 et une différence maximale de 19 points (45-26) et ont terminé avec 50-33. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Houston Rockets, qui s’est terminé par un résultat partiel de 29-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 79 à 63 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 32-37 et un total de 111-100. Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont maintenu leur différence de luminosité et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 29-29. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 140-129 en faveur de Portland Trail Blazers.

Pendant le match, Portland Trail Blazers a remporté la victoire grâce à 34 points, six passes et neuf rebonds de Damian Lillard et les 28 points, sept passes et trois rebonds de Cj Mccollum. Les 21 points, six passes et huit rebonds de Kelly Olynyk et les 21 points, deux passes et deux rebonds de Dj Augustin ils n’étaient pas assez pour Houston Rockets A remporté le match.

Le prochain affrontement de Portland Trail Blazers sera contre Jazz de l’Utah dans le Vivint Arena, tandis que le prochain adversaire de Houston Rockets sera Les Lakers de Los Angeles, avec qui il jouera dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.