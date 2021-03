Les Portland Trail Blazers remportent la victoire sur Miami Heat 122-125

26/03/2021 à 03:52 CET

Portland Trail Blazers a été imposé en tant que visiteur de chaleur de Miami par 122-125 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs de Miami Heat avaient subi une défaite à domicile pour Soleils de phénix 100-110, donc après le match, ils ont terminé une séquence de six défaites consécutives. De leur côté, les Portland Trail Blazers ont également perdu à domicile avec Filets de Brooklyn par 112-116. Avec ce résultat, Portland Trail Blazers compte 26 victoires en 44 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off, tandis que chaleur de MiamiAprès le match, il continue également en barrages avec 22 victoires en 45 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier quart, les visiteurs ont été les principaux leaders de l’arène, en fait, ils ont obtenu une course de 10-2 et ont eu une différence maximale de huit points (2-10) et ont terminé avec 24-31. Plus tard, au deuxième quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 34-28. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 58-59 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu à nouveau des alternances dans l’électronique, qui se sont terminées par un résultat partiel de 33-32 et un total de 91-91. Enfin, le dernier quart a de nouveau présenté les deux prétendants, avec des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un score partiel de 31-34. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 122-125 en faveur de Portland Trail Blazers.

La victoire de Portland Trail Blazers a été construit sur 35 points, huit passes et un rebond de Cj Mccollum et les 18 points, une passe et 16 rebonds de Enes Kanter. Les 29 points, sept passes et neuf rebonds de Bam Adebayo et les 29 points, huit passes et quatre rebonds de Tyler herro ils n’étaient pas assez pour chaleur de Miami A remporté le match.

Le prochain match de Portland Trail Blazers sera contre Orlando Magic dans le Centre Amway. De son côté, le prochain rival de chaleur de Miami sera Charlotte frelons, avec lequel vous verrez les visages dans le Centre du spectre. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.