Les portraits d’animaux illuminent la dernière campagne Shot on iPhone et la session Today at Apple

Apple met en évidence le côté artistique de la photographie animalière dans une nouvelle campagne Shot on iPhone et une session virtuelle gratuite Today at Apple. Développée en collaboration avec le photographe Jason Nocito, la campagne présente l’éclairage de portrait sur iPhone 12 et iPhone 12 Pro Max.

Selon Apple, la série de portraits d’animaux montre comment les fonctionnalités photographiques auparavant réservées aux professionnels sont désormais entre les mains de tous. Des panneaux d’affichage à travers le pays aux prises de contrôle @apple Instagram et WeChat, les photographies High-Key Light Mono Portrait Lighting occuperont le devant de la scène.

Le photographe Jason Nocito partage également ses conseils pour la photographie d’animaux de compagnie et organise une session Today at Apple Virtual Studio le 29 juillet à 11 h 00 HAC :

Rejoignez le photographe Jason Nocito dans une session virtuelle en direct et apprenez à créer des portraits de vos animaux de compagnie dignes de #ShotoniPhone. Il partagera des conseils pour capter l’attention de votre animal et son énergie, même en mouvement. Nous explorerons le mode Portrait, High-Key Light Mono et plus encore avec l’iPhone. Ayez votre animal de compagnie à proximité ou apportez vos photos préférées de votre pellicule.

Inscrivez-vous à la session sur le site Web d’Apple : Virtual Studio : Pet Portraits with Jason Nocito

Les sessions Virtual Today at Apple sont hébergées sur Webex. Pour une expérience optimale, visualisez la session sur un Mac ou un iPad tout en filmant sur votre iPhone. Votre webcam et votre microphone resteront éteints pendant la session, et vous pouvez utiliser la fonction de chat en direct pour obtenir des réponses à vos questions par l’équipe d’Apple.

Jason partage quelques-uns de ses conseils pour la photographie d’animaux de compagnie avant la session :

Pour attirer l’attention et le contact visuel de votre animal, tenez un couineur ou des clés au-dessus de la lentille. Si vous photographiez en extérieur, placez votre sujet sous une lumière indirecte devant un simple mur ou un arrière-plan. Placez votre animal au centre du cadre. Si vous avez du mal à faire poser votre animal en mode High-Key Light Mono, essayez de prendre quelques photos régulières en mode Portrait. À partir de là, vous pouvez appliquer le mode High-Key Light Mono dans la fonction d’édition après la prise de vue. Enfin, photographiez de nombreuses images différentes !

Découvrez ci-dessous un aperçu d’autres photos de la campagne, toutes prises sur iPhone.

